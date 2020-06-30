В Китае найден вирус гриппа, угрожающий новой пандемией

Не успел мир отойти от эпидемии коронавируса, как появилась информация о новой, куда более опасной инфекции, которая может представлять угрозу человечеству. Китайские ученые обнаружили новый штамм вируса гриппа, обладающий серьезным потенциалом к широкомасштабному распространению.

Вирус появился не так давно, его разносчиком являются свиньи. Но инфекция способна поражать и людей. Он получил название G4 EA H1N1.

Главная угроза заключается в том, что вирус гриппа мутирует и может приобрести способность передаваться от человека к человеку, спровоцировав таким образом новую пандемию.

Ученые спешат успокоить всех, отмечая, что на сегодня ситуация пока не представляет никакой угрозы, хотя у штамма есть все признаки того, что в будущем у него будет высокая заразительность. Он сможет поражать дыхательные пути. Поэтому необходимо держать вирус гриппа под наблюдением и контролем. Основная проблема в том, что этот патоген новый, не похож на другие и у людей может быть крайне низкая устойчивость к нему или вовсе отсутствовать. Поэтому нынешние вакцины от гриппа не смогут защитить людей в должной мере.

Мир уже сталкивался с подобным вирусом A/H1N1pdm09 в 2009 году. Тогда вспышка свиного гриппа произошла в Мексике. Смертность от него оказалась ниже, чем предполагалось, - у людей зрелого возраста оказался иммунитет к нему.

До сих пор вирус свиного гриппа не представлял угрозу, то сейчас за новым штаммом требует внимания вирусологов.