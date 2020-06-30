2020-06-30T16:20:13+03:00
Экономика

Жильцам-аварийщикам дадут льготы по ЖКХ. Рублей на 300

Но лучше бы жильцов непригодных домов расселили побыстрее — считают эксперты
Елена ОДИНЦОВА
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Если уж выделять дополнительные деньги на аварийное жилье, то не лучше ли их направить на то, чтобы расселить эти дома побыстрее?Если уж выделять дополнительные деньги на аварийное жилье, то не лучше ли их направить на то, чтобы расселить эти дома побыстрее?Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В Госдуме разрабатывают законопроект о снижении платы за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов.

Жильцам-«аварийщикам» предлагается дать скидку в 20-50%. А если дом не был расселен в срок, то освободить от платы за содержание и ремонт жилья вообще. Компенсировать же расходы на обслуживание таких домов — за счет средств федерального и регионального бюджетов. По подсчетам депутатов, при скидке в 20% на всю страну потребуется дополнительный миллиард рублей, а если в 30% - то 1,5 млрд.

Идея выглядит красиво, но возникает ряд вопросов. Если уж выделять дополнительные деньги на аварийное жилье, то не лучше ли их направить на то, чтобы расселить эти дома побыстрее?

При этом общий размер платы за ЖКХ у жильцов не так уж значительно уменьшится. Скажем, при плате в 30 рублей за квадратный метр и квартире в 50 квадратов набегает 1500 рублей в месяц. Скидка в 20% позволит сэкономить 300 рублей. Тоже деньги, конечно. Но в целом содержание и ремонт жилья — обычно не самая весомая графа в платежке за ЖКХ. Гораздо больше денег, как правило, уходит на воду и отопление. Особенно в старых домах с обветшавшими трубами и батареями.

- Поддержка государства в сложные времена — это всегда хорошо. Но если мы говорим о плате за содержание и ремонт жилья, тут возникает законодательный казус, - объясняет заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. - По Жилищному кодексу, на размер этой платы вправе влиять сами собственники квартир. Это вопрос, который может решаться на общем собрании. В отличие от коммунальных тарифов, то есть платы за воду, свет, тепло, которые регулирует исключительно государство.

Еще один момент, на который обращают внимание эксперты. Если уж у регионов не нашлось денег на то, чтобы в срок полностью выполнять программу по расселению аварийного жилья, то не случится ли то же самое с предполагаемыми компенсациями расходов на содержание и ремонт жилья? И не получится ли так, что в итоге управляющие компании вообще перестанут обслуживать аварийные дома?

ИСТОЧНИК KP.RU

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