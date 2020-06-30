2020-06-30T16:27:57+03:00
Политика

«Вот солдатский противогаз, в нем более 10 пулевых отверстий!»: Путину показали наглядную цену Ржевской битвы

Президенты России и Белоруссии отрыли памятник героям одного из главных сражений Великой Отечественной войны
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Жертва советского народа в длившейся несколько лет битве была настолько велика, что только на небольшом поле - километр на километр, где поставлен памятник, погибло более 60 тысяч бойцовЖертва советского народа в длившейся несколько лет битве была настолько велика, что только на небольшом поле - километр на километр, где поставлен памятник, погибло более 60 тысяч бойцовФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Я — где корни слепые

Ищут корма во тьме;

Я — где с облачком пыли

Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный

На заре по росе;

Я — где ваши машины

Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке

Речка травы прядет, —

Там, куда на поминки

Даже мать не придет»

Александр Твардовский в знаменитом стихотворении «Я убит подо Ржевом» писал о спасенном мире, живущем дальше без тех, кто его спас. И без иной возможности отблагодарить их за этот подвиг, кроме как помнить о совершенной жертве. Но теперь всем, кому дорога память о 1 миллионе 300 тысячах бойцов и офицеров Красной армии, есть куда прийти, чтобы поклониться им.

В том самом поле подо Ржевом, рядом с тем самым шоссе, открыт памятник Советскому солдату. Жертва советского народа в длившейся несколько лет битве была настолько велика, что только на небольшом поле - километр на километр, где поставлен памятник, погибло более 60 тысяч бойцов.

Подо Ржевом открыт памятник Советскому солдату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подо Ржевом открыт памятник Советскому солдату.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин и приехавший на открытие президент Белоруссии Александр Лукашенко возложили цветы к мемориалу, который был в буквальном смысле построен на народные деньги. Одно из перечислений от анонимного пожертвователя составило 150 миллионов рублей. Многие из переводивших суммы на счет строительства в графе «жертвователь» писали имена своих родных, погибших подо Ржевом.

Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армияФото: Михаил ФРОЛОВ

- Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия, заявил Путин. - Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра!

При этом он напомнил, что сражение имело огромное значение для хода Великой Отечественной. Именно она окончательно показала немцам, что нового наступления на Москву быть не может.

Путин и Лукашенко пообщались с архитекторами и строителями, создавшими один из самых впечатляющих памятников бойцам Красной армии - солдата, которого уносят в небо журавли. Президенты вместе посадили на Аллее памяти ель и зашли в музей, созданный внутри мемориала.

Путин и Лукашенко посетили музей Победы в честь открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

- Вот солдатский противогаз, в нем более 10 пулевых отверстий! - показал экскурсовод. - Можно представить плотность огня и то, что пришлось вынести нашим предкам. Представить, какую цену они заплатили за победу и за то, что мы можем любоваться нашей землей.

Тут же была подтверждена фактами статья Путина о начале Второй мировой войны, в которой он рассказывает об участии в этой всей Европы.

Возложение цветов к памятнику. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возложение цветов к памятнику.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы знаете, преступление - это не только преступники и палачи. Это еще и сообщники, - продолжил экскурсовод. - То, что найдено на ржевской земле... Это датские карабины, это голландские консервы, это произвела фирма «Байер», которая до сих пор трудится. По этим находкам мы можем понять, кто снабжал Третий Рейх, кто снаряжал в бой немецких солдат.

- Это объективное подтверждение, - согласился Путин.

После этого президенты России и Белоруссии отправились на переговоры.

Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в открытие мемориала Советскому солдату.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ржевский мемориал: история создания мемориального комплекса в Тверской области

В разговоре с корреспондентом «КП»-Тверь» еще в марте автор памятника — скульптор Андрей Коробцов заметил, что монумент получается даже лучше, чем задумывалось. Уверен, скульптор подтвердит это и сейчас. Да и про весь Ржевский мемориал можно сказать тоже самое. Как же он создавался? Давайте вспомним (подробности)

Как создавался Ржевский мемориал Советскому солдату

30 июня в Тверской области на трассе Москва - Псков, у поворота на деревню Хорошево, откроется Ржевский мемориал Советскому солдату. Это один из самых грандиозных памятников участникам Великой Отечественной войны и, безусловно, самый масштабный из тех, что были созданы за последние годы. Постоянный Комитет принимал самое непосредственное участие в его создании. Сегодня, накануне открытия, мы вспоминаем, как строился этот мемориальный комплекс (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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