2020-06-30T16:09:25+03:00
Политика

Депутат Петр Толстой: У всех есть время и возможность выразить свою позицию

Парламентарий рассказал, как общество и журналисты реагируют на фейки, которыми пытаются дискредитировать голосование
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments5
Депутат Петр ТолстойДепутат Петр ТолстойФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

- Нет никаких сомнений в том, что работа избирательных комиссии по всей стране организована на высочайшем уровне. У всех есть время и возможность выразить свою позицию. Тем, кто воспользовался в Москве и Нижнем Новгороде электронным голосованием, не помешали попытки хакерских атак лишить их права на волеизъявление, - заявил "Комсомолке" телеведущий, депутат Государственной думы Петр Толстой.

В разговоре с специальным корреспондентом "КП" Петр Олегович отметил, что к голосованию по поправкам в Конституцию был подготовлен закон и меры предосторожности связанные с пришедшим в России из-за рубежа коронавирусом.

- Те, кто был на избирательных участках обратили внимание, меры санитарного характера предприняты беспрецедентные. Все сделано для того, чтобы граждане могли спокойно выразить свою волю, - подчеркнул собеседник.

- Не повлияли ли на выбор граждан фейки, которые всплывали в сети интернет?

- Надеюсь, что ни у кого уже не осталось сомнений, что все эти фейки организуются силами и за счет иностранных организаций. Реакция на них у наших общественников, российских журналистов, да и простых граждан была довольно адекватной и негативной. Это говорит о том, что завтра на избирательные участки придут все, кто еще не проголосовал. И ничто не помешает гражданам выразить свою позицию в их законный выходной день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Илона Броневицкая: поправка о животных позволит пробить стену непонимания и безответственности некоторых владельцев и заводчиков
Участницей горячей линии «Комсомольской правды», организованной совместно с холдингом ВГТРК, стала певица, актриса, владелица приюта для животных Илона Броневицкая
Анатолий Корсаков, IT-директор ГК «Газпром СтройТЭК Салават»: Для многих стран Европы наша система электронного голосования чрезвычайно передовая
Жители Москвы и Нижегородской области продолжают участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Дистанционно проголосовали уже более 977 тысяч человек
Новости 24
ЕС утвердил список стран для открытия границ с 1 июля
"Это только верхушка айсберга": Вирусолог из лаборатории Уханя прогнозирует новые вспышки коронавируса
Младшая дочь Сергея Доренко заявила на сестру в полицию
Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции
В Москву идет аномальная жара
Цена бензина Аи-95 на бирже третий день подряд бьет исторический рекорд
Генсек НАТО призвал страны альянса "не бояться говорить с Россией"
Курс доллара на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Более половины украинцев не доверяет Зеленскому
Заболевший лейкемией Олег Тиньков переболел коронавирусом
Сообщения о «сговоре» России с талибами* не подтверждены разведкой США
Курс евро на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Ким Чен Ын снова пропал на три недели и дал повод для слухов о плохом здоровье
За поправки голосует большинство
Результат за 30 минут: Посол Японии рассказал о созданном с Россией тесте на коронавирус
Российским военнослужащим и силовикам повысят оклады