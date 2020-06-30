Городской пруд Назрани — дом для краснокнижных птиц — обретет первозданный вид уже в этом году

Работы здесь начались еще в прошлом, 2019 году. На реализацию мероприятий в течение двух лет предусмотрено более 150 миллионов рублей. Восстановленная площадь пруда составит 20,3 гектара, а условия проживания в городе улучшатся для более чем 4,5 тысячи человек.

Пруд в Назрани уникален тем, что является местом обитания во время миграции для 15 видов водных и околоводных птиц, по большей части занесенных в Красную книгу России. Пруд — любимый зеленый уголок горожан. Возле него расположена небольшая парковая зона отдыха, куда люди приходят провести выходные целыми семьями: насладиться тишиной, покататься на лодках или просто порыбачить. Благодаря экологической реабилитации водоем получит новую жизнь.

После окончания работ водоем станет намного более комфортным для людей и его обитателей. Раньше вода в пруду была очень грязной: в ней было много ила, отмечалось цветение.

Первый этап работ включает в себя очистку водоема от мусора и отложений. Потом пруд расчистят от илистого грунта и выровняют его береговые откосы. Берег водоема закрепят геосинтетическими материалами и высадят на нем многолетние растения.

Итогом работ станет восстановленный природный баланс и природная красота пруда.

«В Ингушетии также восстанавливается пруд в городе Карабулаке, на правом берегу реки Сунжи. Помимо экологической ценности, водоем обладает большой рекреационной значимостью для местных жителей. Аналогичные работы проводятся во многих регионах России. Экологическая реабилитация водоемов, утративших способность к самоочищению, а также уборка мусора на водоемах, которые еще не требуют масштабной реабилитации, — важная составляющая работ по восстановлению водных объектов на территории страны, в том числе в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», — отмечает руководитель проектного офиса — заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Ольга Лопатина.

Отметим, что работы по экологической реабилитации водоемов, находящихся в границах муниципальных районов, также осуществляются в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.». Так, в рамках реализации федеральной целевой программы в 2017 году в Ингушетии были выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации пруда в сельском поселении Орджоникидзевское Сунженского муниципального района. На работы в 2017 году было выделено 118 млн. рублей. Восстановленная площадь пруда составила 13 га, а условия проживания улучшились для более чем для 420 человек.

Также в рамках программы по направлению «защита от негативного воздействия вод» на территории Республики Ингушетия в 2014 году завершены берегоукрепительные работы на р.Сунжа в г.Магас (I-я очередь), протяженностью 2669 метров. В 2018 году также завершены берегоукрепительные работы по правому и левому берегу реки Назранки в сельском поселении Барсуки Назрановского муниципального района протяженностью 1800 метров.