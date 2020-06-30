Московский паркинг уходил на профилактику: платить за стоянку снова нужно

Во вторник, 30 июня, тысячи московских автомобилистов не смогли оплатить парковку. В панике жители завалили звонками Московский паркинг. Оказалось, что приложения для оплаты закрыли на профилактику.

- На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства. О завершении профилактики будет сообщено дополнительно, - сообщили «КП» в пресс-службе Московского паркинга.

То есть платить за парковку во время профилактики было не нужно и штрафов за это не будет. Сейчас приложение уже заработало.

- По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного, - сообщили в ведомстве.

Кстати, уже завтра, 1 июля, парковка в Москве будет бесплатной. Это связано с выходным днем по случаю голосования по поправкам в Конституцию.