2020-06-30T16:08:56+03:00
Авто

Московский паркинг уходил на профилактику: платить за стоянку снова нужно

Работу приложения для оплаты ограничивали, но быстро восстановили
Анастасия ВАРДАНЯН
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Кстати, уже завтра, 1 июня, парковка в Москве будет бесплатнойКстати, уже завтра, 1 июня, парковка в Москве будет бесплатнойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 30 июня, тысячи московских автомобилистов не смогли оплатить парковку. В панике жители завалили звонками Московский паркинг. Оказалось, что приложения для оплаты закрыли на профилактику.

- На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства. О завершении профилактики будет сообщено дополнительно, - сообщили «КП» в пресс-службе Московского паркинга.

То есть платить за парковку во время профилактики было не нужно и штрафов за это не будет. Сейчас приложение уже заработало.

- По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного, - сообщили в ведомстве.

Кстати, уже завтра, 1 июля, парковка в Москве будет бесплатной. Это связано с выходным днем по случаю голосования по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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