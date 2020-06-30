Маразм крепчал: В мультике «Дамбо» и «Черной пантере» нашли расизм, а белых актеров отстраняют от «Симпсонов» и «Гриффинов»

Протесты в США взбаламутили весь мир. Чем дальше, тем больше создается ощущение, что планету охватила игра: «Найди 10 признаков расизма на картинке». Даже там, где мы никогда в жизни и подумать не могли об угнетении негроидной расы, обнаруживают следы расизма. Современный ребус-головоломка, решить который под стать не каждому. Вот еще несколько безумных примеров.

«Дамбо» (1941)

Детский добрый мультик про лопоухого и летающего слоненка тоже не обошелся без грязных расистских штучек. Не замечали? А присмотритесь-ка повнимательнее к воронам. Они...черные! Мало того, одного из персонажей-воронов зовут Джим. И это, как выяснили специалисты по поиску расизма в мультиках, не просто так. Имя Джим должно отсылать зрителей к «закону Джима Кроу» (ведь crow — «ворона») — нормативам США, поддерживавшим расовую сегрегацию (пора бы пересмотреть и отношение к стихотворению Сергея Есенина «Собаке Качалова»). Кроу появился из театра в XIX веке, этот персонаж троллил афроамериканцев, нося черную маску на лице. Вот и вороны в «Дамбо» черные — теперь уловили связь?

Предваряющее мультфильм предупреждение об «устаревших культурных установках» Дисней прикрепил и к «Питеру Пэну», «Леди и бродягам», «Книге джунглей» и «Котам-аристократам», где встречаются сиамские коты якобы азиатской наружности.

«Симпсоны» (1989) и «Гриффины» (1999)

Всемирно известные мультики тоже пострадали от борьбы с расизмом. Теперь оттуда увольняют актеров озвучки. За что? Потому что они белые. Нет, это не расизм, а вот расизм — это то, что они озвучивали темнокожих. Такова логика продюсеров, идущих на поводу у конъюнктуры. Из «Симпсонов» уже ушел белый американский комик Хэнк Азариа, много лет озвучивавший иммигранта Апу Нахасапимапетилона, владельца магазина «На скорую руку». Также актер подарил свой голос шефу полиции Спрингфилда Виггаму и владельцу бара «У Мо» Мо Сизлак. Хэнк работал в "Симпсонах" с момента их создания - больше 20 лет.

Всемирно известные мультики тоже пострадали от борьбы с расизмом

«Гриффины» тоже потеряли первого неугодного актера. С публикой попрощался Майк Генри, который озвучивал темнокожего персонажа Кливленда.

«Черная пантера» (2018)

Мы все думали, что черная (а не белая) пантера — это как раз манифест уважения к чернокожим. Оказалось наоборот. Кинокомикс Marvel, в котором, кстати, сыграла масса афроамериканцев, тоже обвинили в пропаганде расизма. Сыгравший Сокола в «Черной пантере» темнокожий актер Энтони Маки возмутился, что в производстве проектов Marvel участвовало...слишком много белых! Тогда как в «Черной пантере» — слишком много чернокожих. «Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым», - заявил актер.

Мы все думали, что черная (а не белая) пантера — это как раз манифест уважения к чернокожим. Оказалось наоборот

Еще раз, на пальцах: во всех фильмах Marvel обычно много белых, а вот в «Черной пантере» - много чернокожих, и это есть расизм. Где логика? Все очень просто. «Если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?», - негодует Маки.

Говард Лавкрафт (1890 — 1937)

Создатель «Зова Ктулху» и «Хребтов безумия», американец Говард Лавкрафт как старый буржуазный протестант не скрывал презрения к темнокожим, сравнивая их с «сальными шимпанзе». Такое было время, 90 лет прошло с тех пор. Ан нет. Теперь самое время вспомнить про высказывания и жизненную позицию американского писателя и поднять его на вилы в связи с разгулом антирасизма. Так решили исследователи творчества писателя из шведского университета Карлстада, выпустив эссе «Расизм и страх у Г.Лавкрафта», в котором подробно разбирают ксенофобские тенденции в произведениях автора.

Создатель «Зова Ктулху» и «Хребтов безумия», американец Говард Лавкрафт как старый буржуазный протестант не скрывал презрения к темнокожим

«Его ожесточенность прорывается только в письмах — до того, как это произойдет в новеллах, - поддержал мысль французский писатель Мишель Уэльбек. - Мало-помалу она превращается в фобию. Его видение, питаемое ненавистью, поднимается до высот откровенной паранойи и ещё выше, вплоть до абсолютного нарушения взгляда, предвещающего вербальные расстройства «старших текстов».

Спустя многие годы, писателя призывают к ответу и агитируют за запрет его фантастических произведений как «фашистских».

Христианство (более 2000 лет назад)

Невероятно, но скоро может стать фактом. Даже Иисус Христос не был белым! Так, в погоне за триумфом расовой толерантности, заявил духовный глава Англиканской церкви Джастин Уэлби. Архиепископ Кентерберийский на полном серьезе в твиттере напомнил, что Спаситель родился на Ближнем Востоке, следовательно, его кожа имела смуглый оттенок. Даже картинки прикрепил в качестве доказательства — на комиксах Иисус изображен перекачанным мандинго с терновым венком на лбу.