По итогам сегодняшнего брифинга в Общественной палате РФ и прежних обсуждений, в которых я принимал участие и имел возможность лично наблюдать, что делают и заявляют эксперты «Голоса», отмечаю, что их действия направлены на то чтобы внести в ход Общероссийского голосования элементы скандальности.

Я прекрасно понимаю, что у того что имеет вид наблюдения – будь то наблюдение за выборным процессом или процедурой Общероссийского голосования, в реальности могут быть совершенно противоположные цели. Есть доказанная взаимосвязь: чем больше на выборах скандалов, тем меньше людей хотят иметь к ним отношение и принимать участие. Поэтому «Голос» использует эту технологию политическая манипуляция, когда специально накручиваются скандалы и обвиняющие заявления.

Яркий пример из Приморского края - на одной территории организовали голосование вне помещения и тут же погнали по всей Руси великой заявления – «голосуют в багажниках». Простой алгоритм - один раз подъехал, что-то увидел, растрезвонил, сделал из этого сенсацию. И наблюдателей направлять на участки для реальной работы не надо. Я видел три разных ролика, с трех разных ракурсов этого несчастного багажника – это говорит о ситуации в одном единственно дворе одного единственного города в нашей огромной стране. Такими скандалами пытаются отвратить от участия в голосовании огромное количество людей.

По данным о явке можно видеть, что этого сделать не получается. Значительное количество граждан уже приняло участие в голосовании.

На рынке политконсалтинга «Голос» является профессиональным вымогателем в интересах проигравшего. Он привык продавать себя в этом амплуа. Сейчас, когда на общероссийском голосовании нет противоборствующих сторон, нет схватки за депутатские кресла, голосу нечего и некому продавать. Они пытаются напомнить о себе… по принципу – даже некролог может быть рекламой.