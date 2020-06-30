Топ-5 самых востребованных эко-автомобилей в России

В России все большую популярность обретают авто, которые не загрязняют воздух или сводят к минимуму количество вреда, причиняемого окружающей среде в процессе эксплуатации. Аналитики составили список таких электрокаров, наиболее востребованных среди автолюбителей, сообщает CAR.RU.

На первом месте Nissan Leaf, представляет собой полностью электромобиль, не требующий жидкого топлива. Является пятидверным электрическим хэтчбеком компактного класса (сегмент «С» по европейской классификации), который имеет «глобальное позиционирование» самого доступного электромобиля. В России эко-японец стоит около 2 миллионов рублей. Однако, он актуален пока только для жителей частного сектора, которые без особого труда могут подключить его к розетке, или же для тех, кто живет на первом этаже (так можно дотянуть провод зарядки).

Далее в рейтинге Model 3 и Model S от Tesla. Однако, в России они трудно доступны, так как, модели официально в страну не поставляются. Проще всего для автовладельцев, заботящихся о природе, покупать такие авто с пробегом.

Замыкают 5-ку рейтинга гибриды Toyota Prius Hybrid и Chevrolet Volt. Электропривод для этих авто часто позволяет снизить расход бензина до 2 литров на 100 километров. Однако подержанный вариант в России труднодоступен. После растаможки цена модели вырастет в два раза, до 800 тысяч рублей.

Тем не менее, многие автолюбители, заботящиеся об охране окружающей среды, довольны экономичностью этих гибридов.