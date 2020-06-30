Общественный штаб просит признать ошибку

Здесь были выявлены нарушения. Также штаб просит признать недействительными бюллетени на этом участке.

Ранее руководитель штаба Илья Массух заявил, что в штаб поступил сигнал, что на участке 1403 гражданин заметил, что за членов его семьи и за него самого уже проголосовали. На место инцидента отправили группу разбора. По информации от председателя УИК № 1403 29 июня пришла голосовать семейная пара Авакян Ирина Арамановна и Минасян Гагик Менторович. Женщина смогла проголосовать, а напротив фамилии мужа стояла пометка о голосовании вне помещения. Чтобы решить этот вопрос, были вызваны члены ТИК и опергруппа. Проведенные опрос показал, что подпись была ошибочно поставлена в строку. Согласно протоколу и по рекомендации членов ТИК района Лефортово данные Минасяна были внесены в дополнительный список избирателей. Ему выдали новый бюллетень, после чего мужчина смог проголосовать.

«В связи с подтверждением информации 29 июня 2020 года об ошибочных записях в списках участников голосования, проголосовавших вне помещения для голосования, включённых в список участников голосования на участке для голосования № 1403, Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве рекомендует признать все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования, содержащиеся в данном сейф-пакете, недействительными», - следует из официального письма к председателю Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову.

Также в тексте письма отмечается, что Мосгоризбиркому необходимо рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403, а также указать на недопустимость подобных действий всем председателям участковых избирательных комиссий.

«Наш штаб сегодня вечером разбирал ситуацию на участке 1403, где выявлено грубое нарушение – были сделаны ошибочные записи в книге для надомного голосования. В этой связи наш штаб обращается в Мосгоризбирком с самостоятельной просьбой – кассировать – отменить результат надомного голосования, сохранённые в этом сейф пакете», - прокомментировал первый заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в г Москве Вадим Ковалев.

Он подчеркнул, что подобные действия недопустимы.

В свою очередь, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил об отсутствии злого умысла в инциденте с пометкой мужчины о голосовании вне помещения, который пришел голосовать на участок № 1403. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».

«Мы в курсе этой неприятной ситуации и уже разобрались, что там произошло. Не вижу никакого злого умысла в этом. Скорее всего там просто ошибочно в список избирателей была проставлена отметка о том, что человек проголосовал вне помещения. Но люди есть люди, тем более которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать», - сказал Реут.

Кроме того, он пояснил, что при сложившейся ситуации, уже определены конкретные действия участковой комиссии. В частности, при подведении итогов, когда участковая комиссия будет считать бюллетени, бюллетени из этого сейф-пакета признает недействительными, чтобы исключить возможность нарушения закона и неправильного подведение итогов голосования.

Также он подчеркнул, что председатель участковой комиссии сама обратилась в правоохранительные органы, как только узнала об этом.

«Они по своей линии проведут расследование, чтобы выяснить, что там произошло. Могу только ещё раз подчеркнуть, что мы сожалеем о случившимся, но подчеркну, что какого-то злого умысла мы здесь не видим», - сказал Реут.