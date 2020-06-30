2020-06-30T17:27:35+03:00
Экономика

Жонглируют долгами и крутятся как акробаты: всемирно известный «Цирк дю Солей» в шаге от банкротства

Но в компании надеются договориться с кредиторами и привлечь новых инвесторов
Евгений БЕЛЯКОВ
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Будущее самого известного циркового шоу планеты туманно.Будущее самого известного циркового шоу планеты туманно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пожалуй, самый известный цирк в мире – Цирк дю Солей – находится на грани банкротства. Об этом говорится в пресс-релизе, который выложен на официальном сайте компании. С марта этого года все представления более 40 трупп, гастролирующих по миру, отменены.

После начала пандемии компания уволила 3500 человек, почти 90% сотрудников. Это было сделано специально, чтобы работники смогли получить все полагающиеся им по закону компенсации от государства. После возобновления работы всех артистов обещают взять обратно. Тем не менее, по самым оптимистичным прогнозам, первые шоу могут начаться только в ноябре. И лишь в двух американских городах – Лас-Вегасе и Орландо, где компания зарабатывает почти половину прибыли.

Директор компании "Цирк дю Солей" Дэниел Ламарр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор компании "Цирк дю Солей" Дэниел Ламарр.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В течение 36 лет Cirque du Soleil была успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании, - заявил директор Дэниел Ламарр.

Cirque du Soleil должна $1,6 млрд. Менеджмент предложил кредиторам погасить большую часть долга акциями компании. Им готовы были отдать долю в 45% за списание $1,3 млрд. Но те не согласились и пообещали выдвинуть встречные условия к 10 июля, сообщает Bloomberg.

Чтобы повлиять на кредиторов, компания подала заявления в специальную комиссию по урегулированию споров с кредиторами в Канаде. Эта организация выступает своего рода посредником в переговорах. Ее цель – не помощь в банкротстве, а сохранение бизнеса в живых.

А в качестве запасного варианта в компании рассчитывают на привлечение других инвесторов. В частности, $300 млн на восстановление дадут действующие владельцы. Еще $200 млн обещают власти канадской провинции Квебек, где находится штаб-квартира Cirque du Soleil. Кроме того, по словам Дэниела Ламарра, переговоры о покупке доли в бизнесе ведут еще пять групп инвесторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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