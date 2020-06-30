Пять известных компаний, не переживших коронакризис

Очередной жертвой коронакризиса может стать всемирно известный «Цирк дю Солей», подавший на банкротство и уволивший 3500 артистов. В связи с этой печальной новостью «Комсомолка» решила вспомнить еще 5 знаменитых западных брендов, которых подкосила пандемия.

Примечательно, что многие компании на Западе не банкротятся, а реструктурируются. То есть избавляются от части активов, списывают часть долгов. И продолжают работать. Но для некоторых компаний коронавирус действительно стал смертельным.

1. Hertz

Крупнейшая и старейшая компания по прокату автомобилей исчезает с рынка США и Канады, но остается в Европе, Австралии и Новой Зеландии. Как объясняют эксперты, коронавирус стал последней каплей. Дела у компании и до этого шли плохо. Они не смогли перестроить модель бизнеса. Сильно проигрывали другим компаниям, а также агрегаторам такси и каршерингу.

2. Flybe

Это региональный авиаперевозчик в Британии. Он был одним из крупнейших в своей нише в Европе. Банкротство оставило без работы 2400 сотрудников. Компанию не спасло даже то, что 20% акций владеет корпорация Virgin миллиардера Ричарда Бренсона. Как объяснили там, Flybe оказалась самым слабым звеном. Поэтому в кризис решили избавиться именно от нее. Тем более что получить господдержку ей не удалось.

3. JCPenney

Это американский бренд со 120-летней историей. В США у нее было около тысячи универмагов, а также собственное производство одежды и обуви. Проблемы в компании начались в 2010 году. Тогда она стала показывать убыток и за все эти годы так и не смогла стать снова прибыльной. Долги компании достигли $4,2 млрд. А пандемия окончательно добила бизнес.

4. OneWeb

Один из спутников компании OneWeb.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это конкурент – ни много, ни мало – самого Илона Маска и его компании SpaceX. Компания создавалась для амбициозной цели – запустить на орбиту 600 спутников и дать доступ в интернет всем жителям Земли. За последние годы она получила от инвесторов $3 млрд. Активные запуски спутников начались в начале этого года. В космосе уже летают 74 спутника. Но коронавирус подкосил амбициозных стартаперов. Инвесторы отказались продлевать финансирование.

5. Chesapeake Energy

Это один из пионеров сланцевой добычи в США. Компания не смогла пережить резкое падение цен на нефть весной этого года. Но проблемы, как и в других случаях, копились давно. Как и другие сланцевики, компания активно наращивала долговое бремя – надеясь, что лучшие времена не за горами. Но падение спроса на топливо, вызванное всемирным карантином, дало понять, что выплыть компании не удастся. Отдавать долг в $7 млрд нечем.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жонглируют долгами и крутятся как акробаты: всемирно известный «Цирк дю Солей» в шаге от банкротства

Пожалуй, самый известный цирк в мире – Цирк дю Солей – находится на грани банкротства. Об этом говорится в пресс-релизе, который выложен на официальном сайте компании. С марта этого года все представления более 40 трупп, гастролирующих по миру, отменены (подробности)