2020-06-30T19:21:21+03:00
Общество

Агентство стратегических инициатив объявило об отборе общественных представителей в регионах

Их главная задача - продвигать лидерские проекты и другие инициативы АСИ
Ксения БОГДАНОВА
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) открывает новый открытый отбор своих общественных представителей в регионах России. Претенденты могут попробовать свои силы по шести направлениям: «Предпринимательство и технологии», «Социальные проекты», «Городское развитие», «Образование и кадры», «Туризм», «Молодежное предпринимательство».

Главная задача общественных представителей в регионах - продвижение лидерских проектов и сопровождение инициатив Агентства, взаимодействие с местными сообществами, общественными организациями и деловыми объединениями. В функции представителей также входит привлечение партнеров и организация наставничества.

Представители организуют на территории субъектов РФ работу всех структур Агентства стратегических инициатив: высших учебных заведений, развивающих пространств «Точка кипения», партнерских организаций, а также сотрудников органов госвласти, отвечающих за сотрудничество с АСИ.

На первом этапе отбора кандидатам необходимо сообщить информацию о себе и прикрепить к анкете минутное видео. В случае принятия положительного решения с претендентом свяжется отборочная комиссия и предложить ему решить кейс по одному из шести направлений, а также пройти онлайн-собеседование с руководителями агентства. Итоги отбора будут проведены до 20 июля 2020 года, его победители присоединятся к команде представительской сети АСИ в регионах.

Перечень онлайн-ресурсов для регистрации участия в отборе общественных представителей:

«Предпринимательство и технологии»

«Социальные проекты»

«Городское развитие»

«Образование и кадры»

«Туризм»

«Молодежное предпринимательство»

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