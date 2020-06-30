"Три химии и два сепсиса": как банкира Олега Тинькова спасают от рака

Банкир Олег Тиньков десять месяцев борется с онкологией. Миллиардер настроен оптимистично и намерен победить недуг. Он попросил прощения у тех, кого обидел, и поблагодарил свою семью за поддержку.

Олег Тиньков в марте 2020 года сообщил, что у него рак крови. "У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре. Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь", - сообщил 52-летний банкир.

В апреле стало известно, что бизнесмен покидает пост главы совета директоров "Тинькофф банка". Права владения акциями он передал в семейный траст 19 марта. "К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно", - написал банкир в блоге.

olegtinkov К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно

По его словам, рак крови ему диагностировали российские врачи. после этого он отправился на лечение в Германию. "В клинике меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на два сепсиса и еще кучу «побочек». Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось", - подчеркнул миллиардер.

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Он уточнил, что три месяца назад переболел коронавирусом. А сейчас принял радикальное решение делать пересадку костного мозга. "Это я буду делать уже в Лондоне на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно до года", - предположил предприниматель.

Он попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел в этой жизни. А также безмерно благодарен своей семье за поддержку и любовь. "Я, конечно бы, не прошел все эти испытания, если бы не моя семья. Я знал, что живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные трое детей, но я на 200% убедился в этом последние шесть месяцев…Рина просто «вытащила меня», а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. Спасибо вам, люблю вас", - пишет Тиньков.

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Банкир заверило, что шансы на выздоровление у него есть. Хотя впереди непростые месяцы. "Я буду бороться. Молюсь Господу, он меня спас и сохранил", - резюмировал миллиардер.