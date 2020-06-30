Жители Санкт-Петербурга увеличили расходы на товары для дома, одежду и обувь: итоги исследования AliExpress Россия и ResearchMe

AliExpress Россия совместно с исследовательским агентством ResearchMe проанализировала потребительское поведение жителей российских регионов и выявила несколько интересных тенденций. В период самоизоляции, с марта по май, количество продавцов из региона выросло на 130%.

В топ товарных категорий в Северной столице вошли смартфоны, товары для чистоты и уборки, платья (включая одежду для беременных и детскую одежду), наушники, ТВ, бортовые компьютеры, футболки и рубашки, женские и мужские сумки, мыши и клавиатуры, а также электронные тонометры. Отметим, что по сравнению с прошлым годом из этого списка вышли носимые гаджеты. Это произошло в связи с насыщением рынка и сменой потребительских предпочтений. А вот в количественном выражении чаще всего покупали спортивные топы для занятий йогой, винтажные украшения, женские кроп-топы, гель-лаки, пульсометры, трафареты для дизайна ногтей, магнитные детские конструкторы, ультрафиолетовые лампы, тканевые маски для лица и женские рюкзаки. Самой необычной, но практичной покупкой в Санкт-Петербурге в 2020 году пока является токарный станок за 2000$.

На маркетплейсе зарегистрировано 1500 продавцов из Санкт-Петербурга. В период самоизоляции и активного роста онлайн-продаж количество продавцов из региона выросло на 130%. Главные категории товаров, в которых работают местные продавцы: телефоны и аксессуары, товары для детей и рукоделия.

«В ходе исследования нам было интересно проанализировать настроение потребителей, изменения в их покупательском поведении, – добавляет директор по взаимодействию с государственными органами AliExpress Россия Сергей Лебедев. – И в результате исследования мы отметили ряд тенденций. Побывав в изоляции и сделав для себя какие-то выводы, многие покупатели стали поддерживать тренд на разумное потребление, то есть заказывать только действительно необходимые вещи. За последнее время мы отметили увеличение веса посылок, это означает, что что в заказах теперь больше тяжелых товаров, например, одежда, обувь, бытовые товары, а не только мелкие товары и аксессуары для гаджетов, как раньше».

По результатам исследования AliExpress Россия и ResearchMe можно отметить, что 35% опрошенных петербуржцев планируют отпуск в ближайшем полугодии. Причем для запланированного отдыха россияне чаще всего выбирают дачи и отечественные курорты. Так, отдохнуть на собственных сотках или на российских пляжах собираются 45% петербуржцев.

«Самый главный вывод по результатам проведённого исследования - это то, что россияне – неунывающие оптимисты, – отмечает управляющий директор исследовательской компании ResearchMe Александр Бугаков. – Например, абсолютно все участники опроса так или иначе запланировали отпуск в этом году, многие – в ближайшее время. Причём часто среди направлений рассматривают зарубежные страны. Это говорит о вере сограждан в то, что их привычный стиль жизни обязательно восстановится».

В Центральной России не теряют надежды побывать за границей. В Санкт-Петербурге, например, в это верят 25% опрошенных. Аналитики AliExpress Россия, в подтверждение заинтересованности населения в отпуске, отмечают рост спроса на товары для отдыха. Так, начиная с мая, заметно вырос спрос на дачные товары: наиболее высокий рост отмечен в категории «Мебель для сада» – более 3000% год к году. Лидерами в этой категории стали садовые скамейки, качели, шезлонги, гамаки, садовые и пляжные стулья. Далее по предпочтениям следует категория «Товары для сада»: +600% год к году. В эту категорию входят дачные принадлежности для ухода за садом и огородом. Также вырос спрос на пляжные аксессуары: купальники, надувные круги, соломенные шляпы. Это говорит об активном планировании пляжного отдыха.

По данным исследования, тратить меньше в связи с переходом на разумное потребление стали 14% петербуржцев. В списке ближайших запланированных трат чаще всего фигурируют сезонная одежда, товары для дома и красоты. Так, обновить гардероб к лету планируют 49% жителей Санкт-Петербурга. Другие существенные статьи расходов у респондентов из регионов – товары для дома, красоты и здоровья. Не жалеют средств на себя и домашний уют 62% петербуржцев.

Причем на некоторые категории товаров в регионах стали тратить больше. Например, 22% петербуржцев увеличили расходы на товары для дома, вторая статья расходов в Северной столице – сезонная одежда и обувь (9%).

Активное потребительское поведение, по данным исследования, стало возможным благодаря развитой онлайн-торговле: в период самоизоляции жители регионов активно занялись улучшением жилищных условий, уходом за собой, здоровьем, семьей и детьми. А приобретали товары соответствующих категорий в онлайн-магазинах, охотно пользуясь услугами доставки. И после завершения режима самоизоляции и открытия офлайн-магазинов многие пользователи не намерены отказываться от полюбившегося формата. 40% петербуржцев считают, что онлайн-шопинг – это удобно. Другая причина любви к онлайн-шопингу в регионах – заманчивые ценовые предложения: 22% петербуржцев считают, что маркетплейсы щедрее на скидки и акции.