Последний день электронного голосования

Но можно уже сказать, что таких людей осталось совсем немного – более миллиона человек в Москве и Нижнем Новгороде уже проголосовало дистанционно. Это свыше 90 процентов от записавшихся.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию завершается сегодня, 30 июня, в 20:00. На сегодняшний день в Москве и Нижнем Новгороде онлайн проголосовали уже более 90% избирателей, которые заранее выбрали такой вариант. По состоянию на 16:00 30 июня из 1 млн 190 тыс. избирателей, записавшихся на электронное голосование, проголосовали 1 млн 77 тыс. человек.

Первому для страны опыту электронного голосования уделяется самое пристальное внимание. За чистотой и прозрачностью голосования следит Электронный штаб и наблюдатели – программисты и IT-эксперты. Все это для того, чтобы историческое голосование прошло по «золотому стандарту» — открыто, честно и максимально прозрачно.

Честно и прозрачно

Первый аргумент в пользу чистоты и прозрачности электронного голосования – то, как тщательно подошли к достоверности каждого заявления.

Всего за период регистрации было подано более 1,2 миллиона заявлений. Около 90 тысяч (89 348) из них были по разным причинам (поздно создали аккаунты, предоставили недостоверные сведения и т.д.) отклонены. Это 7% от общего числа поданных заявлений. Возможно, многие из них были поданы реальными людьми с действительным намерением проголосовать через интернет, но чистота и прозрачность выборов ценится выше явки. До электронного голосования не допустили ни одного человека, предоставившего некорректные данные или нарушившего правила регистрации.

Все те, чьи заявки были отклонены, имеют право проголосовать на избирательном участке.

Так же невозможно оказалось завести поддельный аккаунт на mos.ru (с использованием чужих персональных данных и купленных на рынке сим-карт) и проголосовать за другого человека. Зарегистрировать личный кабинет у жуликов еще получалось, и даже получалось подать заявку на электронное голосование за другого человека. Но проверку в ЦИК и синхронизацию данных из личного кабинета с системой «ГАС Выборы» такая заявка не проходила – так как к выборам не допускался ни один аккаунт, созданный на mos.ru после 5 июня.

Аргумент, что любой может зарегистрироваться и проголосовать за другого ничего не ведающего дядю, не выдержал испытания практикой – организаторы голосования эту нехитрую схему предусмотрели и заранее обезвредили.

Не обошлось, к сожалению, без провокаций — но и они не сработали. Неудачей закончилась попытка проголосовать дважды журналиста Павла Лобкова: один раз он проголосовал на избирательном участке №141, а через час — онлайн. Но бюллетени в урне, куда опустил свой бюллетень журналист, признали недействительными. При этом его голос в онлайн-голосовании был учтен. Никакого двойного голосования не получилось.

Чтобы исключить подобные случаи, Общественный штаб организовал дополнительную проверку реестров голосующих и сверки списков на электронное и традиционное голосование. Их провели во всех УИК в автоматическом и ручном режиме.

30 июня окончательно сверят данные тех, кто участвовал в дистанционном электронном голосовании с 25 по 30 июня, с реестрами ЦИК. Все это вместе делает двойной учет голоса попросту невозможным.

Удобно и безопасно

Электронное голосование – это не только прозрачно, но и очень удобно для избирателей. Не нужно специально приезжать на избирательный участок — можно отдать свой голос, не меняя планов и не тратя на это много времени.

Онлайн голосование дает равные возможности для участия в жизни страны всем гражданам – в том числе и тем, кому физически трудно или невозможно прийти на избирательный участок. Оно актуально для тех, кто проводит лето на даче, для тех, кто проживает далеко от своего избирательного участка.

А еще ДЭГ полностью исключает лишние контакты, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

Речь здесь не только об эпидемиологической безопасности, но и о технологической – о защите тайны голосования. Для электронного голосования используется одна из самых прозрачных и безопасных технологий — блокчейн. А блокчейн обеспечивает безопасность и тайну онлайн-голосования: все голоса анонимизированы и зашифрованы.

Ключ от этого шифра был разделен на 5 частей и передан Общественному штабу по наблюдению за общероссийским голосованием, ЦИК России, территориальной комиссии по электронному голосованию, Нижегородской области и движению «Голос». Флеш-карты с частями ключа запечатали в специальные пакеты, защищенные от вскрытия. Соединят их после завершения голосования. Расшифровать голоса можно будет только после вскрытия пакетов и соединения всех ключей.

То есть принцип такой: пока электронный бюллетень «привязан» к аккаунту — он зашифрован, и нельзя понять, как гражданин проголосовал. А когда происходит расшифровка, уже нельзя определить, где чей голос.

Еще не проголосовали?

У тех, кто заранее записался на дистанционное электронное голосование, но до сих пор не успел проголосовать, времени на это все еще вполне достаточно - до 19:59 30 июня жители Москвы и Нижегородской области, зарегистрировавшиеся для онлайн голосования, cмогут принять в нем участие.

А те, кто все же по каким-то причинам не успеют проголосовать дистанционно сегодня, смогут прийти на свой избирательный участок 1 июля с 08:00 до 20:00.

Проконсультироваться по вопросам участия в электронном голосовании можно, позвонив по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52. Также пользователи могут задать свои вопросы по электронной почте: info@2020og.ru.