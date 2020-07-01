Что изменится в России с 1 июля 2020: Еще 10 тысяч на детей, новые тарифы ЖКХ и замена счетчиков

1. ПОВТОРНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Семьи, где есть дети до 16 лет, с 1 июля могут получить вторую выплату в 10 тысяч на ребенка — обещанную президентом Владимиром Путиным во время последнего, июньского, телеобращения к россиянам. Первую единовременную выплату в том же размере должны были начислить в июне.

Новая выплата также будет единовременной. Всем, кто подавал заявления на июньские 10 тысяч, июльские начислят автоматом. По новой никуда обращаться не надо.

2. КОММУНАЛКА ТРАДИЦИОННО ПОДОРОЖАЕТ

Тарифы на коммунальные услуги, как всегда, вырастут с 1 июля. Распоряжение правительства об этом было подписано еще в октябре 2019 года. И отменять его не стали, несмотря на многочисленные дискуссии на эту тему. Коммунальщики и так выстроились в очередь к правительству с жалобами, что платежи из-за пандемии упали, и у них нет денег.

В среднем по стране рост тарифов, согласно распоряжению правительства, должен уложиться в 4%. Самым большим, как предполагается, он будет в Чечне — в пределах 6,5%. А также в некоторых других республиках Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии — 5,4%, Дагестане - 5,2%. В предыдущие годы именно там рост тарифов был самым скромным.

С 1 июля вырастут тарифы ЖКХ.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Некоторые регионы, впрочем, решили проявить собственную инициативу, и с ежегодной индексацией тарифов хотя бы на некоторые услуги повременить. Как следует из данных «ЖКХ Контроль», в Московской области, например, отложили повышение тарифов на газ, в Иркутской - на холодную и горячую воду. В Нижегородской области не будут увеличивать плату за отопление, в Калужской и Ярославской — за вывоз мусора, в Рязанской — за вывоз мусора, газ и капитальный ремонт. Более чем в 10 регионах рост тарифов будет меньшим, чем было разрешено распоряжением правительства.

В Москве, в частности, рост тарифов предполагался в пределах 5%, а по факту утвержден столичным правительством в 3,68% в среднем.

3. ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ ПОУМНЕЮТ

Еще одно коммунальное новшество — с 1 же июля в наших домах начнут устанавливать умные счетчики электроэнергии. Новостройки будут сдавать уже с ними (правда, начиная с 2021 года). А в остальных домах приборы заменят постепенно — либо во время капремонта, либо по мере окончания срока годности прежних счетчиков. Гражданам самим этим заниматься и оплачивать замену приборов не требуется — все должны сделать энергосбытовые организации за свой счет. Поэтому если вам после 1 июля какие-то фирмы станут предлагать платную замену электросчетчиков — гоните их в шею, это мошенники.

Смысл умного счетчика в том, что в приборчик встроен модем и программное оборудование, благодаря которым он может подсоединяться к интернету и передавать данные сам. Человеку снимать показания и куда-то их каждый месяц отправлять больше не надо.

4. ДАЕШЬ САМОЗАНЯТОСТЬ

Специальный налоговый режим для самозанятых распространят на всю страну. Точнее сказать, все российские регионы получат право его вводить — если захотят и примут соответствующие местные законы.

До 1 июля в эксперименте с самозанятыми участвовало 23 региона из 85. Теперь число их, безусловно, увеличится, но нужные нормы пока приняли не все. Поэтому если вам хочется зарегистрироваться в качестве самозанятого, сначала надо уточнить, возможно ли это у вас. Кроме того, в некоторых регионах новый налоговый режим вводится не с 1 июля, а с 1 августа.

Напомним, самозанятые платят с доходов 4% налога на профессиональный доход, если обслуживают граждан. И 6% - если работают на организации. Других обязательных платежей нет. Отчетности — тоже. Надо только установить на телефон специальное приложение.

5. ЛЕКАРСТВА, ОБУВЬ И СИГАРЕТЫ БУДУТ С МАРКИРОВКОЙ

С 1 июля оборот этих товаров без маркировки будет запрещен. Смысл в том, что одновременно с нанесением специального кода информация о товаре заносится в информационную систему — и весь путь его от производителя к потребителю можно проследить. Если товар контрафактный — данных о нем в системе не будет.

Покупатель тоже может проверять, не подсовывают ли ему что-то левое. Для этого надо установить на смартфон приложение «Честный знак» (это та самая информационная система цифровой маркировки). Дальше сканируете код на товаре экраном смартфона — и узнаете правду.

Сканирование маркировки товара через мобильное приложение для проверки подлинности "Честный знак". Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Обязательная маркировка обуви должна была заработать еще с 1 марта, но производителям и продавцам дали отсрочку. Для обуви, которая уже лежит на прилавках или складах, предусмотрен переходный период. Ее необходимо промаркировать до 1 сентября 2020 года. Импортную обувь, которую российские предприятия уже оплатили, но которая еще не пересекла границу, надо успеть промаркировать до 1 августа 2020 года. Покупателю важно запомнить, что после 1 сентября никакой немаркированной обуви в магазинах быть не должно.

С табаком по-другому. Выпуск сигарет без маркировки запрещен еще год назад. А теперь запрещается их оборот, то есть продажа.

И наконец, специальный код должен теперь быть и на упаковках медикаментов — как тех, которые продаются в аптеках, так и тех, что используются в медучреждениях.

К 2024 году планируется распространить обязательную маркировку на все товары, которые продаются в России.

ЧТО ЕЩЕ МЕНЯЕТСЯ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

- Официально открывается туристический сезон. Гостей готовы принимать более 70 регионов страны. С середины июля, возможно, начнут сниматься и ограничения на международные рейсы — но пока лишь в страны СНГ.

- Прибавку к пенсии в среднем в 3-3,5 тысячи рублей в месяц получат пожилые люди — опекуны детей до 18 лет. Тут существовал юридический казус. Этим пенсионерам выплачивалось пособие на детей, поэтому они формально считались работающими, и пенсию им не индексировали. Теперь несправедливость будет исправлена — выплаты проиндексируют сразу за все пропущенные годы.

- Больше не будут выдавать автомобильный знак «Инвалид». Для права на бесплатную парковку инвалиды или их представители должны внести данные об автомобиле в специальный реестр. Это надо сделать через портал госуслуг, многофункциональный центр или отделение Пенсионного фонда до 1 января 2021 года. С этой даты уже выданные знаки «Инвалид» действовать перестанут.