«Проектный офис развития Арктики» проводит экспертизу на Таймыре

Инициатором проведения такого исследования стала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. По мнению представителей организации, очень важно установить, как именно повлияет разлив нефтепродуктов на экологию и на жизнь народов Таймыра — на этих территориях они занимаются рыбалкой, охотой и оленеводством.

Анфиса Никифорова, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, рассказала: «Мы не специалисты в данной области, поэтому мы привлекли независимых экспертов, учёных, которые сегодня работают. Наша задача – наблюдать, самая основная работа, конечно, у ученых, все исследования, все пробы. И мы должны не мешать учёным произвести все анализы для эффективного и качественного результата».

В состав группы «ПОРА» вошли как представители АКМНССиДВ, так и независимые ученые из Московского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета, Академии наук Республики Саха, представители Экологического фонда Сибирского федерального университета, Федерального агентства по делам национальностей и др.

Экологи посетили территории возможного загрязнения — ТЭЦ, лагерь спасателей на реке Амбарная, река Далдыкан, озеро Пясино, а также район посёлка Кресты, где живут представители коренных народов Севера. В нескольких местах на каждой локации учёные произвели забор проб грунта и воды для качественного изучения последствий разлива. Почвоведы рассмотрели разные виды рельефа и всего сделали 22 разреза — как в непосредственном месте разлива, так и в удалённых от аварии точках. Из них было отобрано 50 проб, их отправят для анализа в лаборатории.

Фото: Евгений Тумашов

«Анализ почвы будет проводиться и в Москве, и в Архангельске, возможно, что-то будет проводиться и на месте», – сообщила директор Исследовательского центра Виктория Макеева. – «Конечно, прежде всего заинтересованность в экспертизе вызвана беспокойством за положение коренных малочисленных народов в связи с аварией».

Представители народов, которые ведут свою деятельность на Таймыре, выступили наблюдателями во всех мероприятиях экспертной комиссии. Проектный офис также организовал анкетирование этих жителей, чтобы получить наиболее полную картину социологической обстановки в местах разлива.

Фото: Евгений Тумашов

Координатор программ «ПОРА», секретарь экспертной комиссии Андрей Иванов рассказал о ходе работ в Норильске: «У нас произошла серия рабочих встреч с местным населением, и на самом деле складывается очень хорошая коммуникация. Люди видят наши усилия, понимают необходимость этих работ. Нам предстоит еще обширная кабинетная работа, потому что тот продукт, который мы создадим, должен отвечать если не на все, то на подавляющую массу вопросов».

Представители Проектного офиса отмечают, что регламента подобной экспертизы в России пока нет. В ближайшем будущем команда специалистов будет изучать полученные пробы и собранную информацию и в течение двух месяцев представит итоги работы и подробные рекомендации по восстановлению экосферы.