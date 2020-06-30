Умрет ли в России средний класс

КТО В РОССИИ СРЕДНИЙ КЛАСС

Павел Пряников, основатель интернет-портала «Толкователь» и телеграм-канала Proeconomics:

- Средний класс в России и Европе это разные вещи. У нас он привязан к госаппарату и госбюджету. Вот есть мнение, что Москва – это центр предпринимательства в России, тут живет дух бизнеса. Ничего подобного! Исследования показывают, что примерно 60% среднего класса в столице – это бюджетники, чиновники, работники всяких госкорпораций. Либо формально частных структур, но тесно связанных с государством.

Павел Пряников.Фото: Иван ВИСЛОВ

Даже пример эдакого хипстерского гнезда, архитектурное бюро «Стрелка», если приглядеться, плотно сидит на государственных заказах от мэрии Москвы, других городов, фонда моногородов. Если этот финансовый ручеек пресечь, наш средний класс вымрет. Ну или сократится раза в 4.

О ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Игорь Виттель, глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность»:

- Меры поддержки, которые мы увидели, связаны, я полагаю, в первую очередь с тем, что наше правительство не хочет никаких социальных потрясений. На носу было голосование по поправкам в Конституцию, в следующем году у нас выборы в Госдуму. А люди и так недовольны сложившейся ситуацией и напуганы самоизоляцией. Да еще и без работы многие остались. В этом положении хоть какие-то меры принимать надо было. Ну вот правительство раздало немножко денег. Я не считаю, что это адекватная помощь населению, но хоть что-то.

Игорь Виттель.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О ТОМ, КАК СРЕДНИЙ КЛАСС ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС

Николай Усков, редакционный директор журнала Forbes:

- Средний класс никуда не исчез. Потому что у нас он состоит из чиновников, которые пострадали не сильно. А еще из квалифицированных специалистов, которые вернулись на работу. Но еще и из достаточно большого числа предпринимателей. И вот по ним как раз и пришелся главный удар.

Николай Усков.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но нужно понимать, что пострадали в принципе все. Будут наращиваться заимствования, государство будет так или иначе балансировать систему, возможно, повышать налоги через какое-то время. Это все, конечно, ударит по среднему классу.

Не могу не отметить, что в отличие от предыдущих, этот кризис организовали мы сами. Можно спорить, правильно это было или нет, но власти приняли решение ввести режим нерабочих дней.

О РОСТЕ ЦЕН И ПАДЕНИИ ДОХОДОВ

Юрий Пронько, автор и ведущий телеканала «Царьград»:

- Давайте поговорим о том, что простой русский мужик на себе чувствует. Нам говорят: сейчас в стране не инфляционный, а обратный, дефляционный процесс. То есть цены не растут, а падают. Поэтому надо срочно снижать все ставки – и ключевые, и банковские.

Юрий Пронько.

Если у того самого русского мужика есть какие-то сбережения, доходы от них будут снижены. И в скором времени размещение рублей на банковских депозитах не будет покрывать инфляцию. Таким образом мы получим серьезный отток денежных средств. Куда? Потенциально на фондовый рынок. А много русских мужиков разбираются в фондовом рынке? Я бы не советовал им туда соваться, а то можно остаться не то что без сбережений, без трусов.

У простого русского мужика к тому же падают реально располагаемые доходы. Уже 5 лет подряд падают, а в 2020-м произошла просто катастрофа. Это говорит о том, что нищета снижает покупательную способность. Человек приходит в магазин и не может купить то, что хочет. Вынужден выбирать, что подешевле, или что на скидке.

Поймите, мы низкую инфляцию достигли за счет нищеты населения и снижения его покупательной способности.

А теперь главный вопрос. Приходит мужик в магазин и удивляется – какая дефляция? Цены-то растут.

Происходит самый опасный процесс. Когда снижается спрос, начинает падать и предложение. Раньше производители могли держать цены за счет оборота. Если раньше можно было продать 2 тысячи литров молока, но подешевле, то теперь купят только тысячу. Соответственно, себестоимость этого молока возрастает.

Вот и имеем мы ситуацию, когда если одни не могут купить, другие вынуждены либо остаться без продаж, либо торговать в убыток, чтобы не остаться без оборотных средств.

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