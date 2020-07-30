Экологи бью тревогу из-за массовой гибели змей под Волгоградом

Под Волгоградом отмечают массовую гибель змей, и происходит она по вине человека. Ежедневно экологи фиксируют несколько погибших особей.

Как отмечают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, численность пресмыкающихся увеличилась на территории Волго-Ахтубинской поймы и в регионе из-за теплой зимы и ранней весны.

По словам специалистов природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», причиной убийства змей является агрессия людей из-за первобытного чувства страха и неприязни.

Однако, бояться этих хдаднокровных не следует - ядовитые рептилии в этом районе не водятся. Есть только неядовитые и безобидные: уж водяной, уж обыкновенный и полоз узорчатый.

Отметим, что змеи играют важную роль в экологии: регулируют численность грызунов, которые переносят опасные болезни. И сами являются важным звеном в пищевой цепочке других видов животных и птиц.