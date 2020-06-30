2020-06-30T22:17:48+03:00
Общество

В Свердловской области начинается полномасштабный раздельный сбор мусора

Пилотный проект возглавят десятки домов в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском и Алапаевске
Анна ГЛАДКИХ
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Утвердить раздельный сбор отходов в России хотят на законодательном уровне. Фото: shutterstock.com.Утвердить раздельный сбор отходов в России хотят на законодательном уровне. Фото: shutterstock.com.
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В Свердловской области региональные операторы официально начинают поэтапный перевод потребителей на дуальную систему сбора твердых бытовых отходов (ТКО). Во главе участников тестового режима четыре города столицы Урала - Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский и Алапаевск.

Таким образом в регионе намерены внедрить двухступенчатую систему разделения твердых коммунальных отходов: как на уровне квартир и дворовых контейнерных площадок, так и на мусоросортировочных линиях.

- Первое должно будет производиться на уровне квартир и дворовых контейнерных площадок, второе – на мусоросортировочных линиях. В итоге, мы постепенно должны прийти к тому, что в землю будут уходить только быстроразлагаемые, безвредные для микроклимата территории фракции. Оставшиеся отходы должны будут направляться на вторичную переработку, что по расчетам специалистов, позволит сократить объемы захоронений примерно на треть, – подчеркнул замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

В дальнейшем данная мера должна помочь в ликвидации стихийных свалок. Такие меры позволят сократить объемы захоронений примерно на треть, отметил Свалов.

По словам департамента информационной политики региона, регоператоры установят специальные контейнеры во дворах домов. Жителям предстоит сортировать отходы на бумажные, пластиковые, стеклянные и металлические.

К несортируемым ТКО будут относиться пищевые отходы, смешанная упаковка, средства гигиены и отходы уборки помещений. В итоге захоранивать станут только быстроразлагаемые, безвредные для микроклимата фракции, а оставшиеся отходы пойдут на вторичную переработку.

Напомним, в России хотят законодательно утвердить раздельный сбор отходов. На данный момент в эксперименте хотят принять участие 24 субъекта России. Но присоединиться может любой другой регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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