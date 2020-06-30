2020-06-30T22:29:23+03:00
Спорт

"Спартак" проиграл ЦСКА дерби в чемпионате России со счетом 0:2

Единственный мяч в поединке забил лидер армейцев хорват Никола Влашич
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграл против "Спартака".ЦСКА сыграл против "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 30 июня, 25-й тур чемпионата России по футболу открывался матчем с яркой вывеской. После встречи в Черкизово между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" всех ждало очередное столичное дерби. В гости к ЦСКА приехал московский "Спартак". "Красно-белые" получше начали возобновление сезона, набрав 4 очка в двух играх после рестарта чемпионата страны. А у армейцев - свои проблемы. В двух играх - ни одного гола, а питерскому "Зениту" команда Виктора Ганчаренко и вовсе проиграла.

Старт поединка выдался более активным для гостей. "Спартак" в начале поединка больше атаковал, прижимал ЦСКА к своим воротам. Но оборона во главе с Игорем Акинфеевым отводила угрозу, гася все моменты, которые возникали у соперников. И в итоге армейцы первыми забили свой мяч в этом поединке.

ЦСКА - Спартак. 1:0. Никола Влашич, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.ЦСКА открывает счет в московском дерби

И вот на 27-й минуте поединка после розыгрыша "стеночки" на фланге между Фернандесом и Кучаевым мяч оказался в центральной зоне у штрафной "Спартака". И хорватский полузащитник Никола Влашич рез пробил издалека - мяч, ударившись о землю, скакнул перед вратарем соперников Александром Максименко и влетел в сетку. Гол все перервернул в этой игре. ЦСКА на подъеме довел до перерыва поединок, выиграв стартовые 45 минут со счетом 1:0.

Главное событие второго тайма встречи произошло за 13 минут до конца основного времени поединка. Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил красную карточку после того как "отмахнулся" от Ивана Облякова. И после этого шансы спартаковцев добыть победу в поединке стали еще меньше.

Точку в матче на 95-й минуте матча поставил тот же Никола Влашич. После быстрой атаки в добавленное время хорват вылетел в одиночестве на ворота "Спартака" и сделал счет 2:0.

ЦСКА - Спартак. Удаление Зобнина, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.Зобнин получает красную карточку и покидает поле

ЦСКА одержал победу со счетом 2:0 и теперь на 8 очков оторвался от "Спартака" в турнирной таблице. 40 баллов у армейцев против 32 у "Спартака".

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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