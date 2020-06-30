Дерби эпохи коронавируса: маски, слухи, Влашич и красно-синяя победа

Это дерби, возможно, станет самым необычным. И самым низко посещаемым – точно. Из-за карантина на главный матч российского футбола смогли попасть только пара тысяч счастливчиков. Но, кажется, оно стоило того: еще недавно растоптанный «Зенитом» ЦСКА сумел уверенно справился со своим главным соперником – 2:0.

Паспорт болельщика

- Не скапливайтесь! Сохраняйте дистанцию в полтора метра! - гремел мегафон Росгвардии перед входом на ВЭБ-арену.

Никто особо и не скапливался. Несколько человек с потерянным взглядом без надежды в голосе спрашивали свободный билет. Полдюжины небольших кучек уныло посматривали в сторону заслона стюардов и Росгвардии. Иногда кому-нибудь надоедало бесцельное стояние и он, отклеившись от товарищей, все-таки брел на стадион. Это были те редкие счастливчики, которые получили возможность увидеть коронавирусного дерби ЦСКА – «Спартак» июня 2020 года.

Чтобы преодолеть заслоны стюардов и Росгвардии им нужно было иметь с собой абонемент «Верим в команду» или счастливый билет, выигравший в специальной лотерее. А также паспорт (абонементы именные и перепродавать их запрещено), маску, перчатки и нормальную температуру. Лоб под пистолет термометра подставляли даже суровые бойцы Росгвардии – коронавирусная форма одежды распространялась и на них.

Температурный режим проверяли у всех - сотрудники Росгвардии не были исключением.Фото: Андрей ВДОВИН

Молчание Гончаренко

На многих футбольных стадионах есть свои традиции. Самая распространённая из них – называть вместе с болельщиками состав команды. Даже разряженная фанатская трибуна ЦСКА справлялась с ней на отлично. За исключением одного момента.

- Номер 35 - Игорь… - нагнетал диктор.

- Акинфеев!!! – ухала в ответ трибуна.

- Номер 2 – Марио…

- Фернанадес!!! – взрывалось все, что осталось на коронавирусном стадионе.

- Номер 8 – Никола…

- Влашич!!!

Но когда дошли до последней фамилии, получилось неудобно.

- Главный тренер команды – Виктор… - с задором продолжал диктор.

- … - тишина стала ему ответом.

Потому что никто, в том числе и фанаты, не поняли, что это было на прошлой неделе. Как так получилось, что главный тренер бросил команду после разгрома от «Зенита». И тем более как так получилось, что он после такого срыва вернулся.

Под трибунами тем временем в обрывках пересказывали друг другу последние слухи.

- …ну ты же слышал, у Гончаренко конфликт с Акинфеевым…

- …нет, это не ВЭБ вернул Михалыча. Но все ох…ли, это правда…

- …а кого, кроме него. Ведь никого нет…

Но возможно, это уже было не про футбол.

Фото: ПФК ЦСКА/Facebook

Когда начинается дерби

А на поле дерби началось минуты с 26-й. До этого там царила настоящая самоизоляция. ЦСКА на правах хозяев вяло перекатывал мяч, «Спартак» внимательно провожал его глазами, изредка огрызаясь осторожными контратаками. Но в середине тайма армейцы очнулись . Обляков жахнул из-за штрафной – Максименко потащил. С этого и началось настоящее дерби.

И вот уже Магнуссон смахивает головой мяч в сторону спартаковских ворот – чуть неточно. А вот и Влашич прошивает спартаковского кипера дальним ударом – 1:0! И стало как-то бодрее на стадионе. Фанатская трибуна ЦСКА взорвалась таким ревом, что не верится, что люди в масках на лицах могут производить столько шума. Карантинный стадион уже не выглядел таким мрачным. И даже сам «Спартак» вынужден был вспомнить, что это – Дерби. Один из двух самых главных матчей года.

Фото: ФК Спартак/Facebook

Влашич и Акинфеев – два героя матча

Красно-белых, впрочем хватило ненадолго. Да и после перерыва они долго не смогли предложить сопернику ни запредельного темпа, ни давления на проблемных участках, ни оригинальных ходов. И тот самый ЦСКА, что с «Зенитом» смотрелся так беспомощно, уже казался вполне себе классной командой, знающей что она хочет.

Армейцы плотно выстроились перед штрафной, не оставляя соперникам ни сантиметра свободного пространства, ни секунды для принятия решения. И «Спартак», упершись в эту стену, не мог найти в ней ни одной щели. А такие моменты у команды, которая не может найти ни одной свежей идеи, часто сдают нервы. На этот раз они не выдержали у Романа Зобнина – отмашка локтем, внимательный видеоарбитр, повтор и вот она красная карточка, еще больше отдалившая «Спартак» хотя бы от ничьи.

Оставшиеся четверть часа ЦСКА должен был превратить в свой триумф. Но забить не удалось. И у «Спартака» появился шанс на спасение – выручили Акинфеев и штанга. Но если бы ЦСКА упустил победу, вряд ли это можно было бы назвать высшей справедливостью. А тут еще и гол Влашича на последней секунде и вовсе свел с ума весь стадион – 2:0!

Безумно ревела фанатская трибуна ЦСКА. Игроки ЦСКА обнимаясь перед ней, нарушали все меры дистанцирования разом. И только Гончаренко, простоявший у кромки поля почти без эмоций весь матч, так и остался один перед скамейкой. Возможно, все-таки сломалось у него что-то в отношениях с командой.

Но к счастью для ЦСКА такие победы могут починить многое.