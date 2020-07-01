«Это детище Федуна, но денежку на команду он тратить не хочет»: Евгений Ловчев разнёс «Спартак» после дерби

ЦСКА размочил счёт в противостояниях со «Спартаком» этого сезона. Красно-белые шли на покорение серьёзного успеха: три выигранных дерби из трёх. Но у Николы Влашича были свои планы на вечер. На 27-й минуте матча хорват убойным выстрелом открыл счёт и напомнил футбольной общественности, что он является самым бьющим футболистом РПЛ. А под самый занавес «дерби всея Руси» всё тот же Влашич поставил жирный крест на спокойном сне Максименко, переиграв голкипера «Спартака». Итоговый счёт - 2:0.

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился с «Комсомолкой» мнением о прошедшем матче и признался, что увидел «самое скучное дерби».

Впечатление о матче: «Самое скучное дерби»

«Матч не удовлетворил ожидания: это было самое скучное дерби. Кто-то будет говорить про напряжение, но ведь оно должно присутствовать в каждой игре. Сегодня качество футбола было слабенькое. У «Спартака» практически ничего не получалось в атаке, а у ЦСКА на момент больше было - это мало для подобного дерби. Мы помним, какая яркая игра получилось в кубке России, до этого были классные матчи, голов забивали больше. Игры для зрителя сегодня не было, - рассказал Евгений Ловчев.

Команды выглядели ниже среднего уровня. У них нет достаточного количества мастеров, которые могли бы сыграть на классе, если силёнок не хватает. Класса не было никакого. Толкали друг друга, пользовались мелким фолом - всё».

О «Спартаке»: «Это не проигрыш Тедеско - не он собирал этот состав

«У «Спартака» неудачи во всём сезоне, поэтому присутствует некая боязнь. А игроков-лидеров в «Спартаке» не осталось.

Красно-белые при Тедеско играли в контратаку, а она держалась на Ларссоне. Думал, он будет играть, чтоб придержать в обороне Фернандеса, - этого не было сделано. «Спартак» играл очень медленно. Не хватило правильности игры, не было быстрых атак. Футболисты «Спартака» не те, кто могут обыграть и что-то сотворить в комбинационной атаке».

Главной проблемой «Спартака» Ловчев определил не недостаточное количество резких контратак, а плохое финансирование клуба со стороны президента команды Леонида Федуна:

«Это не проигрыш Тедеско - не он собирал этот состав. Пока «Спартак» не тратит столько денег как «Зенит», чтоб накупить лучших российских футболистов и хороших зарубежных как Малком - это трагедия. Думаю, Федун утолил жажду: «Спартак» стал чемпионом. Не случайно он сделал заявление о передачи в 23-м году команды болельщикам. Это детище Федуна, но денежку на команду он тратить не хочет».

Одним из тех, кто принёс победу ЦСКА в матче был голкипер красно-белых Александр Максименко. Вратарь допустил ошибку, в результате которой был забит первый гол в поединке:

«Максименко - хороший вратарь, он выручает много, но я видел такие голы в его исполнении, которые классный вратарь не должен пропускать. Мне кажется, у него плохая вратарская школа, - заявил Ловчев.

Не нужно расстраиваться. Вратари должны анализировать, а не расстраиваться. Вратари - это люди, которые пропускаю мячи».

О ЦСКА: «Метод Гончаренко показал только. то, что тренер психанул»

«Удар от «Зенита» прибил ЦСКА, выходка Гончаренко не повлияла в лучшую сторону. Да, любые методы для встряски игроков хороши. Когда я тренировал мини-футбольный «Спартак», чтоб встряхнуть ребят перед игрой, говорил водителю, чтоб он опоздал на 30 минут - и мы приезжали впритык. Но метод Гончаренко показал только то, что тренер психанул», - поделился своим мнением Ловчев.

Евгений Серафимович также, как в случае со «Спартаком», указал на недостатки в составе «армейцев». По мнению прославленного футболиста, в ЦСКА есть только три футболиста, способных принести результат и победу в дерби в частности:

«В ЦСКА есть три мастера: Акинфеев, Фернандес и Влашич. Все остальные: Дивеев, Васин, Обляков - их взяли из «Уфы». А что, «Уфа» выдающаяся команда, которая готовит выдающихся игроков для ЦСКА? Берут, чтоб поменьше заплатить, - может, что-то получится. А игроки-то средние».

Ловчев рассказал об одной тактике ЦСКА, которая была, пожалуй, самой действенной и заметной в матче:

«Во времена Газзаева ЦСКА пользовался тактикой мелкого фола. Сегодня мне показалось было что-то подобное. Как только «Спартак» перехватывал мяч, шёл толчок в спину. Поэтому Зобнин завёлся и по-хамски ударил футболиста ЦСКА. Это от нервозности. Тебя всё время дёргают, а судья не защищает».

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