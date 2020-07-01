Виктор Проскурин умер от той же болезни легких, что Георгий Данелия и Олег Ефремов

30 июня в московской больнице на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин.

Об этом сообщила в Facebook его супруга Ирина Хонда. «Я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала она.

Поклонники Виктора Проскурина тут же откликнулись и вспомнили его замечательные работы в кино: мужчину мечты - офицера-пограничника Александра Блинова из "Выйти замуж за капитана", двоечника из школы рабочей молодежи Генку Ляпишева из «Большой перемены», предприимчивого купца Василия Вожеватова - "Жестокий романс", братьев-близнецов Шолто из телефильма «Сокровища Агры». И еще десятки других замечательных ролей, которые сыграл этот характерный, незабываемый, харизматичный актер. Как написали в своих откликах читатели «КП»: «Сейчас таких актёров, которых можно узнать только по одному голосу, практически не осталось. Навсегда останется в нашей памяти его добрая усатая улыбка с прищуром».

Мы позвонили его жене Ирине Хонде, чтобы выразить не только свои соболезнования, но и слова поддержки от всех читателей «Комсомольской правды». Так что же случилось с любимы актером, почему его смерть даже для близких стала неожиданной?

- У Вити была хроническая обструктивная болезнь легких - ХОБЛ (от этой же болезни умерли Георгий Данелия, Олег Ефремов, Игорь Кваша – Ред.) Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера. Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин – это курение.

Мы позвонили его жене Ирине Хонде, чтобы выразить не только свои соболезнования, но и слова поддержкиФото: EAST NEWS

- У Виктора Алексеевича была еще и онкология. Он не скрывал.

- У него действительно была онкология, но причина смерти не в этом. ХОБЛ - это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей.

- К тому же из-за коронавируса он оказался в группе риска - с больными-то легкими.

- Коронавируса у него не было. Но, когда его привезли в больницу сразу из приемного покоя, не дожидаюсь очереди, его отправили на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.). В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью. Я думала, его спасут и на этот раз, хотя понимала, что когда-нибудь это произойдет, потому что идет необратимый процесс.

- Я видела его последние интервью. Было заметно, как из бравого капитана-пограничника Блинова с годами он стал философом.

- Именно так. В последнее время он смотрел телевизор, выключив звук. Я всегда этому удивлялась. Он говорил: я хочу понять, как не надо играть. Мол у артиста N всего лишь 3-4 штампа, а у Иннокентия Смоктуновского было 367 штампов.

Витя почти физически страдал, когда один известный немецкий режиссер предложили ему сыграть роль 70-летнего Ромео в театре. Там по сюжету Ромео сошел с ума и попал в психушку. В сумасшедшем доме в видениях к нему приходит Джульетта. Витя возмущался: куда все катится, что с происходит людьми, с театром? Он часто бывал в шоке от проявлений «современного искусства». Мы с ним решили: мы не будем участвовать в "делах Дракона". Пусть мир сойдет с ума, а мы будем общаться с теми, кто останется.

30 июня в московской больнице на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор ПроскуринФото: Анатолий МЕЛИХОВ

- Виктор Проскурин был человеком со сложным характером…

- У нас с ним были стычки, в том числе на профессиональной почве. Ничего удивительного, когда жена - продюсер, агент и директор в одном лице. Не каждый мужчина может это переварить. Но он доверял моему вкусу, моему стилю, понимал, что я дипломат и у меня нет задачи с кем-то ссориться и размахивать шашкой.

- Он не страдал из-за своей невостребованности в последние годы?

- Он был востребован! Снимался постоянно. Очень много играл в сериалах. В «Ищейке», например. Бывало по 2-3 фильма в год и даже больше. Другой вопрос, куда это кино потом девалось? Пару лет назад он снялся в 5-6 фильмах за сезон.

- Когда-то у него были проблемы с алкоголем, и это вроде бы помешало развиваться его актерской карьере…

- Я устала отвечать на эти вопросы. Даже дала интервью на эту тему, рассказала, что у моего мужа с алкоголем все давно закончилось. Когда-то с этим были проблемы, но в бытовом плане. Работу и съемки он не срывал. Никаких резонансных, алкогольных историй у него не было. А все что было, происходило внутри семьи. Все его «зависимости» отражались на его здоровье, а не на его поведении и тем более работе.

Мне было очень хотелось, чтобы читатели «КП», которые любят актера Виктора Проскурина, помнили его и пересматривали его фильмы. Основная его претензия к нашей жизни была в том, что все торопятся, мельтешат, устроили из бытия цирк с бегом по вертикали. Он страдал от этой мелкоты, беготни по кругу.