Что получают и что теряют люди, ставшие самозанятыми

С 1 июля жители всех регионов России могут стать самозанятыми. Это специальный налоговый режим, который был придуман, чтобы с одной стороны облегчить жизнь тем, кто и так исправно платит налоги, а с другой – вывести на свет налоговый тех, кто предпочитает не делиться с государством своими заработками.

О распространении нового налогового режима на всю страну (до того он использовался в 23 регионах) объявил Владимир Путин. И если раньше планировалось, что решение будет отдано на откуп региональным властям, то теперь решение твердое – самозанятым можно будет стать в любом регионе страны.

В России уже больше 700 тысяч самозанятых, а когда несколько лет назад такой режим обсуждали, говорилось, что он подходит 15 миллионам.

ЛЕГКОСТЬ НЕОБЫКНОВЕННАЯ

Режим самозанятых придумывали как альтернативу ИП. И по сравнению с ним, многое куда проще: не нужен кассовый аппарат, нет налоговой отчетности, легкая регистрация. Правда, перейти на режим могут не все. Нужно, что человек буквально работал сам на себя, то есть у него не было больше никаких сотрудников. А также, чтобы его годовой доход не превышал 2,4 млн рублей.

Самозанятые платят специальный налог на профессиональный доход. От привычного многим НДФЛ он заметно отличается. Если из зарплат большинства россиян вычитают 13%, то самозанятые платят:

- 4%, если деньги им заплатило физическое лицо,

- 6%, если перевод пришел от юрлица или организации.

Такие ставки зафиксированы до 2028 года.

Еще один бонус от государства – не нужно ходить в налоговую и сдавать отчетность. Все, даже первая регистрация в качестве самозанятого, происходит через специальное приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС. Если выберете второй вариант, обратите внимание, вам нужен именно раздел для самозанятых, в обычном личном кабинете физлица будут только платежки по налогу имущество и транспорт.

Важный момент: платишь только за те месяцы, когда был доход. Если случилось затишье или человек сознательно не работал, ничего отчислять не придется.

Обязанность самозанятого – четко разграничивать деньги от людей и от организаций. Все остальное налоговая посчитает сама. Уведомление с суммой налога на профессиональный доход приходят до 12 числа месяца, следующего за тем, за который надо заплатить. Погасить сумму нужно до 25 числа. Можно, кстати, настроить автоплатеж, и не бояться пропустить крайний срок.

Можно даже совмещать налоговые режимы. Например, числиться где-то в штате и платить 13% НДФЛ с зарплаты, а параллельно работать на себя и платить с этих доходов НПД.

Еще один бонус от государства – не нужно ходить в налоговую и сдавать отчетность.Фото: Shutterstock

ПОД ПРИСМОТРОМ ГОСУДАРСТВА

Власти не забыли о самозанятых в разгар коронакризиса. Тем, кто работал на этом режиме еще в прошлом году, а это жители 4 регионов, включая Москву и область, вернули весь уплаченный налог. А всем самозанятым вообще выделили бонус в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей. Получить эти деньги на карту и расплатиться ими в магазине не получится, зато можно сэкономить на налоге.

Это неплохая прибавка к налоговому вычету в 10 тысяч рублей, который дают всем, кто перешел на налог на профессиональный доход. Такая мера поддержки была до пандемии, никуда не исчезла и сейчас.

Получается, что у самозанятого, если раньше он свой стартовый бонус не трогал, есть 22 130 рублей на уплату налогов. Неплохая экономия.

Еще одно новшество, озвученное президентом, самозанятыми могут стать россияне с 16 лет. Молодым людям от 16 до 18 также будут выплачивать дополнительный налоговый капитал в размере МРОТ. Чтобы быстрее встали на ноги.

НА СТАРОСТЬ КОПИТЬ САМИМ

Разумеется, есть у режима самозанятых и минусы, которые, как водится, оказываются прямым продолжением плюсов. Человек избавлен от платежей в фонды вроде медстраха и соцстраха? В таком случае, ему не стоит ждать, что ему заплатят за то время, что он болел и не мог работать. А кто должен платить больничный – человек сам себе начальник. То же самое с отпуском: конечно, уехать на моря или на дачу можно когда угодно, ни никаких отпускных. Только то, что сам скопил.

Самое интересное и важное происходит с пенсией. Обычный человек, который работает в конторе и платит НДФЛ, не замечает, как копятся деньги на старость. Не будем обсуждать сейчас, достаточно ли окажется этой суммы, мы про сам механизм. Работодатель каждый месяц из своих средство отчисляет за сотрудника 22% его получки в ПФР. Это же почти четверть зарплаты!

Именно благодаря этим взносам у человека будет право на пенсию. Страховую, а не откровенно нищенские 5 тысяч с копейками социальной пенсии. Стаж и пенсионные баллы дают право воспользоваться накоплениями.

Самозанятые никаких отчислений в ПФР не делают, работодателя, который сделал бы это за них, у них нет. В итоге в глазах российской пенсионной системы такие люди как бы и не работали вовсе: стажа нет, пенсионных баллов нет. Таким положена только социальная пенсия.

- Государство дает самозанятым свободу в вопросе будущей пенсии. Но ее на стоит путать с безответственностью, - предупреждает финансовый консультант Артур Антипов. – Наоборот, ответственности еще больше.

Какие тут есть варианты? Можно пойти по пути ИП, которые обязаны отдавать в ПФР минимальный фиксированный размер взносов. В 2020 году он составляет 32 448 рублей. Но и тут самозанятым дают поблажку. Если ИП меньше заплатить права не имеет, там люди на налоге на профессиональный доход, могут отчислять в счет будущей пенсии хоть тысячу рублей за год. Пенсионный фонд сам посчитает, на сколько баллов и на какой стаж этого хватит.

- Другой вариант – копить на старость самостоятельно. Тут вариантов масса: от банковского счета (который, по нынешним меркам, в лучшем случае инфляцию покроет) до инвестиций в ценные бумаги, - говорит Антипов. – Я всегда советую с самого первого месяца работы в качестве самозанятого откладывать пенсионные деньги и доверять их профессионалам, если речь о чем-то более сложном, чем депозит в банке.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли уволиться и работать на прежнее начальство как самозанятый?

- Закон прямо запрещает в течение 2 лет после перехода в статус самозанятого выполнять заказы от предыдущего работодателя. Это сделано как раз для того, чтобы компании не экономили на налогах, массово переводя персонал на новый налоговый режим, - объясняет Артур Антипов. – Но где-то все равно пытаются провернуть такую аферу.

С этого года ФНС начала проверять самозанятых и компании, на которые они работают. Если человек выполняет заказы только одного юрлица, эту фирму обяжут заплатить за него все взносы и подоходный налог, как если бы он был штатным сотрудником.

ЧТО ДЕЛАЮТ САМОЗАНЯТЫЕ

Перевозка пассажиров – 16,5%

Сдача квартир в аренду – 5,1%

Строительство – 4,8%

Репетиторство – 3,1%

Маркетинг и реклама – 2,9%

Остальное – 67,6%

1050 – средняя сумма чека, который выписывают самозанятые.

По данным ФНС России за февраль 2020 года.

КЕМ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ САМОЗАНЯТЫЕ

Есть несколько видов деятельности, которыми запрещено заниматься людям на налоге на профессиональный доход:

- торговля алкоголем, табаком и другими подакцизными товарами

- торговля товарами, которые подлежат обязательной маркировке, например, парфюмерией или обувью

- перепродажа вещей

- добыча полезных ископаемых

- работа по договорам поручения, комиссии, агентским договорам

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