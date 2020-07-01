2020-07-01T14:03:38+03:00
Политика

Андрей Воробьев: Спасибо жителям Подмосковья - на протяжении всей недели они находят возможность, чтобы отдать свой голос

Губернатор Московской области проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор напомнил, что желающие также могли проголосовать электронным способом. Фото: Константин СЕМЕНЕЦГубернатор напомнил, что желающие также могли проголосовать электронным способом. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ
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В России сегодня заключительный день голосования по поправкам в Конституцию. На территории Московской области открыты более 4,1 избирательных участков во всех населенных пунктах.

Сегодня по поправкам проголосовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. На избирательный участок в Одинцовском городском округе он приехал вместе с супругой Екатериной. Андрей Воробьёв отметил, что в нынешнем году на участках соблюдаются все санитарные правила, связанные с коронавирусом. Ранее уже сообщалось, что для этого в Подмосковье закупили более 7 млн масок, перчаток и одноразовых ручек. На участках регулярно проводится дезинфекция, потоки входящих и выходящих людей разведены, граждане соблюдают социальную дистанцию.

- Голосование проходит в непривычной обстановке - экипированы и члены избирательной комиссии, и наблюдатели, - сказал губернатор. - У нас почти 4,2 тыс участков и, когда идёт поток людей, это требует мер предосторожности в новых условиях.

Губернатор напомнил, что желающие также могли проголосовать электронным способом, а также - по предварительной договоренности - на дому.

- Хотел бы поблагодарить жителей Подмосковья - на протяжении всей недели они находят возможность, чтобы прийти и отдать свой голос. Конституция - наш основной закон.

Напомним, всего в Московской области более 5,8 млн жителей, имеющих право участвовать в голосовании. Мособлизбирком сообщил, что по состоянию на 12:00 1 июля явка на территории области составила 64,49 % от общего числа голосующих (3 млн 724 тыс человек).

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