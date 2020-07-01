90 лет Фрунзику Мкртчяну: взлеты и падения великого советского актера

Некоторые не слишком дружелюбно настроенные критики свысока отзывались о Мкртчяне - мол, ну а как не стать популярным с такой колоритной внешностью? Актеру со столь монументальным носом достаточно просто встать перед камерой - уже смешно! Однако Фрунзик не просто играл лицом (действительно невероятно выразительным), он творил на съемочной площадке, на ходу придумывая реплики, которые затем становились крылатыми. Все эти легендарные "спасибо, я пешком постою", "я тебе умный вещь скажу, только ты не обижайся" - плод творческой фантазии Мкртчяна, а не режиссера или сценариста.

С его талантом не нужно было долго находиться в кадре, чтобы надолго застрять в зрительской памяти. Например, в знаменитой комедии "Одиноким предоставляется общежитие" его персонаж отнюдь не самый главный, однако зрители до их пор вспоминают его реплику - "Утром яичница, днем яичница, вечером яичница... А ночью - омлет!".

Насколько легко все получалось у артиста на экране, настолько же непросто все складывалось в жизни. Тяжелая болезнь второй жены Донары и сына Ваага, слишком быстрое расставание с третьей супругой Тамарой, тяжелые отношения с отцом... Все это не могло не отразиться на Фрунзике, который ушел из жизни непозволительно рано - ему было всего 63 года.

4 июля поклонники народного артиста СССР отметят 90 лет со дня его рождения. В этот день в документальном фильме «Человек с гордым профилем» (Первый канал, 10.15) об актере будут вспоминать Карен Шахназаров, Алла Сурикова, Наталья Варлей, а также его брат, режиссер и сценарист Альберт Мкртчян.

Помимо этого, в день рождения актера мы увидим трагикомедию 1979 года "Суета сует" (Первый, 15.00), в которой Мкртчян сыграл мужчину, решившего после почти двадцати лет брака уйти к другой женщине. Также нас ждет документальная лента "Печальная история последнего клоуна" ("Культура", 16.50). Ну и, разумеется, не обойдется юбилейный телеэфир без легендарного "Мимино" (НТВ, 06.00), в котором Фрунзик сыграл свою, пожалуй, самую звездную роль.