2020-07-01T15:27:38+03:00
Общество

Что делать, если фриков "потянуло на православие"

Наш колумнист Сергей Мардан отвечает на этот вопрос
Сергей МАРДАНжурналист
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Московским звездам ни монастырский устав, ни распоряжения светской власти – не указ. Фото: Мила Стриж и Алексей БулатовМосковским звездам ни монастырский устав, ни распоряжения светской власти – не указ. Фото: Мила Стриж и Алексей Булатов
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В последнее время множество сомнительных медийных персонажей «потянуло на православие». Лет сто назад собственная дурость, как правило, оставалась частным делом каждого, но в современном обществе это всегда вызывает общественный резонанс.

Сначала ряженая Собчак, оскорбляла монастырских послушников «православным талибаном» и устроила на Урале целое шоу со своим фальшивым избиением. Теперь ее старая подруга и соперница - Анастасия Волочкова решила подключиться к флешмобу и совершила «звездное» паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь, сопровождая его, как водится, прямой трансляцией в Инстаграме.

Все бы ничего, в Церкви блаженных и всяких убогих никто сроду не обижал, но тут возникли обстоятельства совсем не религиозного характера.

Село Дивеево, где находится обитель Преподобного Серафима Саровского и куда отправилась Волочкова, находится на жестком карантине. В селе был один из самых больших очагов эпидемии коронавируса в Нижегородской области, и оно остается закрытым для въезда.

Но московским звездам ни монастырский устав, ни распоряжения светской власти – не указ. Они же ощущают себя лидерами общественного мнения, «другими», а некоторые даже – лучшей частью нации.

Когда жизнь, со всей своей грубой прямотой, дает им понять, что это не так, и бьет их мордой об асфальт (конечно в переносном смысле), надутые медийные куклы начинают издавать нестерпимый для человеческого уха вой. Они начинают скрежетать зубами, кататься по земле, взывать к справедливости и вообще устраивают непотребный балаган.

Когда это происходит в ареале их обычного обитания, то есть в каком-нибудь обувном магазине или ресторане, нормальным людям нет до этого никакого дела.

Но когда они пытаются устанавливать свои порядки внутри церковной ограды, тут мне кажется, необходимо звать казаков и пороть эту публику. С терапевтическими целями.

Ведь, как показывает человеческая история, порка очень часто помогает излечиться от легких форм истерии и даже депрессии. Хотя эта публика, в силу ее безнадежной испорченности, даже порку воспринимает исключительно логикой извращенца.

Так что пинка под зад – вполне достаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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