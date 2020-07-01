Прогноз погоды на лето 2020 в Москве: Июль в столице будет жарким, но комфортным

Несмотря на все капризы погоды в этом году, лето в Москве обещает быть комфортным для горожан. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на июль 2020 года.

- Сейчас погода возвращается к своей климатической норме – это от +10 до +15 градусов ночью и до +20 - +25 градусов днем. В августе могут появляться так называемые «температурные ямы», когда жара спадает на день или несколько, но серьезных аномалий ждать не стоит. Июль в этом году ожидается со средней температурой на пару градусов выше нормы. Дождей будет на 10-15 процентов меньше, чем обычно.

- Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит, - уточнил синоптик. При этом первые дни июля будут относительно прохладными. В ночь на четверг похолодает почти на 10 градусов - с 24 до 14 градусов. Зато пятница может стать самым жарким днем недели – днем в городе ожидается до 30 градусов! В выходные зной немного собьют кратковременные дожди с грозами, и столбики термометров установятся на уровне +25.

Правда, не все эксперты согласны с таким умеренным прогнозом. Например, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций уверены, что июльская жара в московском регионе превысит отметку в 30 градусов. А это может повлечь за собой торфяные пожары на территории регионов Русской равнины. Правда, из-за холодной и дождливой весны они будут не такими масштабными, как летом 2010 года.