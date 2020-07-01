2020-07-01T14:47:31+03:00
Звезды

Адвокат Ефремова: «Михаил вчера болел за «Спартак». Новости он не смотрит, не знает какая борьба идет за деньги»

Эльман Пашаев рассказал kp.ru о звездном подзащитном
Инна ФЕДОТОВА
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Коллеги Михаила Ефремова говорят, что на фоне стресса у него обострились хронические болячкиКоллеги Михаила Ефремова говорят, что на фоне стресса у него обострились хронические болячкиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Михаил Ефремов ждет завершения следствия под домашним арестом. Мы поговорили с адвокатом артиста о том, как проходят будни Ефремова. Эльман Пашаев продолжает волноваться за самочувствие подзащитного.

- Эльман, на какой стадии сейчас расследование, когда дело передают в суд?

- Идем к завершению. Думаю, что на днях закончим полностью.

- Коллеги Михаила Ефремова говорят, что на фоне стресса у него обострились хронические болячки. Летом в отпуске в Юрмале Ефремов рассказывал, что купил там дом из-за целебного воздуха для его астмы. Как здоровье вашего подзащитного?

- Пока потерпим. У него много заболеваний, но Михаил продолжает отказываться от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело. Последний раз, после того, когда Михаилу было плохо с сердцем — объяснил ему: при любом недомогании сразу вызывай врача. Это не является нарушением домашнего ареста. Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему. Общается со мной, со следователем, с женой и детьми.

- Интернет отключили на телефоне у него?

- Интернет ему запрещен. У него сейчас обычный пластмассовый телефон.

- Кнопочный?

- Да, с фонариком, за 500 рублей. По телефону связь поддерживает он только с близкими родными, со следователем, со мной, сотрудниками ФСИН, которые за ним смотрят.

- Что по телевизору Михаил Олегович смотрит?

- Я ему сказал, чтобы новости не смотрел. Смотрит только спортивные каналы и канал «Культура».

- Вчера, наверное, болел за «Спартак»?

- Да! Он же любитель футбола.

- Раньше на матчи «Спартака» он ходил с сыном Николаем.

- Николай и второй взрослый сын Никита оба молодцы, хорошие ребята, находят слова, поддерживают отца. Они общаются.

- Если Михаил не смотрит новости, то он не знает о том, что на днях заявлено о появлении четвертого потерпевшего в деле? Это второй сын погибшего Сергея Захарова.

- Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но его родня рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим. За 20 лет работы впервые такое. У Михаила желание помочь финансово совершенно искреннее, а не для того, чтобы от этого ему была выгода.

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