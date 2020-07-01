2020-07-01T14:48:29+03:00
В мире

Финские военные окончательно отказались от свастики

Сомнительный символ пал под давлением общественности
Алексей ВАРЕНОВ
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Старая нашивка штабных (слева) и эмблема ВВС (справа).Старая нашивка штабных (слева) и эмблема ВВС (справа).
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Сегодня стало известно, что в рамках программы гармонизации системы отличительных знаков ВС Финляндии штаб военно-воздушных сил тихонько отказался от своей эмблемы, на котором изображен хакаристи. Проще говоря, свастика.

По словам начштаба Яри Микконена, этот символ вызывал ненужное внимание за рубежом и ему часто приходилось объяснять партнерам по переговорам что для финнов хакаристи символизирует награду или удачу. Ранее он был эмблемой всех ВВС, но с 1967 года остался только у штабных. По словам Микконена, офицеры штаба не стесняются своего символа, т.к. он не имеет никакого отношения к нацистской Германии.

Впрочем, если покопаться в истории, то выяснится, что первая свастика на крыльях финского военного самолета появилась в марте 1918 года — в самый разгар гражданской войны в стране, которую белые выиграли благодаря помощи немецких войск. Крылатая машина стала подарком участвующим в братоубийственной войне белофинам от шведского графа Эрика фон Розена, впоследствии — одного из самых активных пропагандистов нацизма в Швеции. Позже швед подружится с немецким пилотом Германом Герингом и даже с ним породнится —сестра графа станет женой будущего нациста номер два. Не исключено, что немец близко познакомился со свастикой именно в доме у Розенов, хозяин которого считал ее своим личным гербом и помечал ей все, что мог.

Не стал исключением и подаренный финнам истребитель Thulin-D шведского производства, ставший первым самолетом финских ВВС. Свастика осталась на крыльях истребителя из уважения к дарителю, став позже эмблемой всей военной авиации Финляндии.

Очевидно, что удаление вызывающего символа произошло под давлением общественного мнения. Чего военные признавать, скорее всего, не хотят. Вопрос о свастике в военной символике в финских СМИ поднимался неоднократно. Большинство финнов, особенно молодых, не желают видеть свастику и ее стилизации на военной форме и технике.

Но последним и решающим аргументом стала рекомендация ученых: держась за сомнительные символы, финские авиаторы становятся легкой мишенью в информационных войнах. Тут у военных не осталось выбора, кроме как сдаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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