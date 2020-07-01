Артем Метелев: Голосование по Конституции на нашем веку будет раз, ну, максимум два

Глава Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев на совместной горячей линии «Комсомолки» и ВГТРК ответил на вопросы читателей «КП» и ее журналистов.

ВОЛОНТЕРЫ И ПОПРАВКИ

- Вы все поправки читали?

- Я прочитал краткую версию. Поправок же больше двухсот. Многие из них, скорее, технические.

- В волонтерском движении большинство - молодежь. Их как касаются эти поправки?

- Да, средний возраст – 25 лет. Но это уже сформировавшийся человек. У многих семьи, свои взгляды на жизнь и развитие и страны. Нам важно закрепление нас как субъекта молодежной госполитики. Важно, чтобы было больше мер поддержки молодых работников. Тех, кто реализует свою творческие, профессиональные проекты. Чтобы на региональном и муниципальном уровне появлялись молодежные центры. В принципе законодательного регулирования молодежной политики на региональном и на федеральном уровне до сих пор не было сформировано. Надеемся, после принятия в конституции этой поправки система госрегулирования молодежной политики будет выстроена.

- Про волонтеров в Конституции не забыли?

- Есть закрепление роли добровольцев. Важен статус НКО как партнера, которому государство помогает. Но и НКО помогает государству. Раньше нас иногда просто не слышали или привлекали на финале. После внесения изменений в статью 114 правительство на всех этапах формирования – от идеи до воплощения - будет привлекать общественников. Которые зачастую лучше разбираются в вопросе.

ЯЗЫК ВОЛОНТЕРОВ

- Ваши волонтеры все общаются на русском — поправка об языке нужна?

- Для меня важна история с закреплением русского языка, культуры. Мне важно, что русский народ – государствообразующий.

- Волонтеры из национальных республик не спрашивали, зачем вводить эту норму?

- Нет, так там же никак не преуменьшается роль других национальностей.

- Как привлекали волонтеров к работе по этому голосованию?

- Проект планировался раньше. В связи с пандемией это перенеслось. В марте мы запустили, подписали соглашение с ЦИК. В течение полутора месяцев набирали желающих. Не было никаких ограничений для волонтеров, которые будут работать в проекте. К проекту присоединились многие крупные молодежные организации. Волонтеры-медики, Российский союз молодежи, Ассоциация студенческих спортивных клубов, Ассоциация молодежных правительств.

- Что людей привлекало?

- Наш слоган – «Стань героем перемен». Голосование в конституцию на нашем веку будет один, ну два раза максимум. Пропустить это, конечно, можно. Но не хотелось бы. Мы рядом со страной в самые сложные и важные исторические моменты. И в такой момент быть где-то поодаль не хотелось. Мы думали, какую пользу волонтеры могли бы принести. Ну вот, пытаемся ее принести, например, на участках.

ВОЛОНТЕРЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ

- Из 500 тысяч наблюдателей на участках сколько волонтеров?

- Технология волонтерства подразумевает безвозмездную помощь, которая создает социальный эффект. Это относится и к общественным наблюдателям. Да, их можно назвать волонтерами. Но проект, который ведет Общественная палата, существует в параллели с нами. «Волонтеры конституции» добровольно принимали решение, быть ли им общественными наблюдателями. У волонтеров такой функционал: измерять температуру входящим на участки, сопровождать пожилых людей и так далее. Не все волонтеры согласились еще и наблюдателем стать. Таких около полутора тысяч человек.

- Инструктаж волонтера – сложная история?

- Мы делали обучающий курс долго. Волонтеру важно грамотно объяснить, что предлагается. И объяснить, как объяснять другим людям. Как работать в стрессовых ситуациях. Волонтер не должен реагировать на стрессовую ситуацию. Сохранять самообладание, спокойствие и доброжелательно общаться с человеком. Если попытки бесполезны, спокойно завершать коммуникацию, поблагодарить, пожелать счастливого дня. Люди свой эмоциональный настрой опускают и идут дальше. Наша задача – проинформировать, куда прийти, как проголосовать, выдать необходимую литературу. Ответить на вопросы. Нам важно, чтобы человек принял решение, а мы снабжаем его всей необходимой информацией.

- Агрессия по отношению к волонтерам проявлялась?

- Бывало. Особенно со стороны парламентских оппозиционных партий. Зачастую региональные депутаты от КПРФ устраивали просто неадекватные перфомансы. Вызывая полицию, угрожая нашим ребятам. Они предполагали, что мы агитируем за поправки. Очевидно, что эти поправки максимально положительные. Логично, что люди их поддерживают.

- На вас тоже давили?

- Нет, на меня это никак не повлияло. На федеральном уровне – тоже нет.

ВОЛОНТЕРЫ И БРАК

- Среди волонтеров много молодых - их взгляды на отношения друг с другом свободные. У волонтеров «семейная» поправка не вызывала вопросов?

- Нет. Я не слышал о неприятии этой поправки. В тренде у нас как раз семья. Люди начинают задумываться о детях, когда им исполняется 20-21 год. Начинают думать о материнском капитале за детей, об ипотеке для молодой семьи. Эта поправка в современном обществе, среди волонтеров поддерживается. Кстати, по социологии, волонтеры - чуть поумнее, чуть подобрее, чуть поактивнее. Много людей с высшим образованием

- Волонтеры, большинство которых родилось после крушения ССР, знают какие права и свободы есть в конституции?

- У нас все права в конституции есть – и на свободу мысли, слова, действий. Может быть, кто-то перегибает на локальном участке. Но мы видим, что в тех странах, где эти свободы проповедуются как некая высшая ценность, на самом деле все несколько по-другому. У нас есть все свободы, которые нужны для простого человека. Мы можем критиковать кого угодно, просто в рамках закона. Если хочешь на пикет – зарегистрируй, выйди на митинг. Если хочешь покритиковать – напиши. Свобода есть. Меня, как гражданина Российской Федерации, которому много что не нравится, в том числе и в работе правительства, с точки зрения моих свобод и ограничений все устраивает.

ВОЛОНТЕРЫ И РЕПУТАЦИЯ

- Меня зовут Яна, я из Краснодара. Можно ли мне стать волонтером в 15 лет?

- Конечно, можно. У нас в Краснодарском крае есть много волонтерских центров, которые работают с подростками. Волонтером можно стать и с 8 лет, все зависит от того, чем ты хочешь заниматься. Участвовать можно в тех проектах, которые не нанесут вред твоему здоровью или вред здоровью другого человека. В Краснодаре точно — по уходу за пожилыми, одинокими людьми по спасению животных, в экологических проектах.

- Когда на участок приходит известный журналист, получает бюллетень и портит его — волонтер просто наблюдает?

- Волонтер не вмешивается в процесс. Давайте разделять волонтера и общественного наблюдателя. Это два субъекта. У нас есть регламент работы. Все проинструктированы, что вне круга определенных полномочий – измерение температуры, выдача средств защиты, сопровождение на участки маломобильных граждан и пожилых, - все остальное – нет. Все осознают ответственность своего поступка и понимают, что представляют здесь не только себя, но и движение, проект, идею. От их действий зависит репутация всей команды.

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