«Отопительным сезоном лучше не рисковать»: почему опять выросли тарифы на ЖКХ

С 1 июля традиционно выросли тарифы на коммунальные услуги. И также традиционно «в народе» возникли вопросы: ну сколько же можно их повышать? Качество коммунальных услуг не особо растет — во всяком случае, людям это не заметно. А тарифы — пожалуйста, каждый год по расписанию. И даже ради пандемии и падения доходов граждан исключения не сделали.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ТАРИФЫ ЗАМОРОЗИТЬ

Идея в этом году в связи с коронавирусом заморозить тарифы ЖКХ высказывалась даже на федеральном уровне. Но не прошла.

- Эти предложения не были приняты, поскольку временное облегчение, которое дает «заморозка» коммунальных тарифов, в конечном итоге оборачивается ухудшением качества коммунальных услуг, - объясняет исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Многие коммунальные предприятия работают сегодня на пределе себестоимости и отказ от ежегодной индексации на размер тарифа может привести к перебоям и полной остановке коммунальных услуг.

Кто эти несчастные, которые несмотря на ежегодное повышение тарифов, работают на грани себестоимости? В коммунальной сфере по случаю коронавируса уже очередь выстроилась из тех, кто не то что про грань себестоимости рассказывают, а грозят банкротством. В частности, это довольно большое число водоканалов. Они еще по весне стали просить у правительства поддержки в связи с тем, что из-за пандемии платежи упали, а вода по-прежнему нужна. Тут дело не столько в гражданах, сколько в предприятиях — которые тоже платят за ЖКХ. Но часть их в апреле-мае не работала — отсюда и серьезные неплатежи.

Похожая ситуация и у энергетиков. Они тоже пишут в правительство обращение за обращением и пугают «негативными последствиями для устойчивого и надежного энергоснабжения потребителей», включая не только граждан, но и газовую, угольную, металлургическую, машиностроительную отрасль.

ВСЕ ПРАВДА ТАК ПЛОХО?

Возникает закономерный вопрос — а не прибедняются ли поставщики коммунальных ресурсов? Мы и без коронавируса каждый год похожие рассказы слушаем, только с другими вариациями. Мол, без повышения тарифов невозможно модернизировать отрасль. Только говорят это уже пару десятилетий, а модернизация что-то как-то не очень идет. Каждый год опять возникают рассказы про ржавые трубы и массовые коммунальные аварии зимой, если вдруг отрасли не пойдут навстречу.

Каждый год опять возникают рассказы про ржавые трубы и массовые коммунальные аварии зимой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Практически все эксперты отрасли согласны, что к обоснованности нынешних коммунальных тарифов, мягко говоря, есть вопросы.

- Сегодня, когда платежи одномоментно растут по всей стране, прибавку получают все – и те, кто в ней нуждаются, и те, у кого тариф достаточен. При этом плановое ежегодное повышение тарифов на ЖКУ само по себе раскручивает инфляцию и создает социальное напряжение, - утверждает Светлана Разворотнева.

Чтобы понять, кто нуждается, а кому достаточно, и насколько адекватно представители отрасли докладывают о своем положении, надо проводить полный аудит всех предприятий — а это хлопотно, да и кто ж в этом заинтересован. Сейчас же тарифы формируются согласно обоснованиям расходов, которые готовят сами поставщики коммунальных ресурсов. Чьи-то аппетиты урезают. Но не по причине экономической целесообразности, а чтобы вписаться в необходимый предельный процент, на который разрешено в среднем по региону повысить коммунальные платежи (так у нас осуществляется государственное регулирование тарифов в этой сфере).

А ГРАЖДАНАМ — СУБСИДИЯ

Необходимо переложить с граждан на государство сбор многочисленных справок, которые необходимы для подтверждения права на субсидию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока предложения экспертов сводятся к тому, что лучше в нынешней ситуации возможными прорывами труб в отопительный сезон все же не рисковать. А точечно помочь тем гражданам, которым тяжело платить за ЖКХ из-за низких доходов. И упростить процесс получения жилищных субсидий — они у нас полагаются семьям, где размер платежей за ЖКХ превышает определенный процент от общего дохода.

- Необходимо переложить с граждан на государство сбор многочисленных справок, которые необходимы для подтверждения права на субсидию, снизить порог предоставления субсидии (выдавать ее в случаях, когда платеж за ЖКУ превышает 15 % совокупного дохода семьи уже предлагает Минстрой), предусмотреть возможность ее назначения даже если есть долги - как в период пандемии поступили Москва и Волгоградская область, - предлагает Разворотнева.

Напомним, сейчас, по общему правилу, субсидию на оплату ЖКХ можно получить, если размер этой платы превышает 22% от доходов семьи. Хотя некоторые регионы сами установили более низкий потолок. В Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%.

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