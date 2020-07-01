Коронавирус уничтожил 400 млн рабочих мест по всему миру

Урон, который коронавирус нанес мировому рынку труда, больше, чем оценивалось изначально. Даже по самому оптимистичному сценарию его не удастся компенсировать к концу 2020 года. К такому выводу пришли эксперты Международной организации труда.

Согласно их подсчетам, во втором квартале человечество трудилось на 14% меньше, чем вкалывало до пандемии. Это эквивалентно потере 400 млн рабочих мест. Причем еще пару недель назад эксперты считали, что мы лишились 305 млн рабочих мест, но теперь свой вклад внесли развивающиеся страны.

Самые суровые сокращения переживает Южная Америка, где страны потеряли в среднем 20% рабочего времени. В Азии и Океании не досчитались 13,5%. Эти цифры в какой-то степени повторяют схему распространения по планете коронавируса. Сейчас удар заразы принимают на себя развивающиеся страны с не самой надежной системой здравоохранения, такие как Бразилия и Индия.

- Властям стран всего мира стоит уделять особое внимание самым уязвимым и незащищенным группам населения, которые сильнее всего пострадали от пандемии, - сказал генеральный директор Всемирной организации труда Гай Райдер. – Пандемия наглядно продемонстрировала, как ненадежно финансовое положение многих людей.

Среди таких групп, например, женщины, который гораздо чаще мужчин оставались без работы из-за карантинных мер. Дело в том, что многие из них заняты в сферах, на которые пришлись основные ограничения: общепит, торговля и так далее.

Потери мирового рынка труда вряд ли удастся компенсировать в текущем году. Даже оптимистичный сценарий развития событий, подготовленный Всемирной организацией труда, предсказывает, что к концу года человечество будет работать на 4,9% часов меньше, чем года назад. Это примерно 140 млн рабочих мест.