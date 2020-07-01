2020-07-01T16:59:10+03:00
Общество

Общественники поймали провокатора с поддельными документами по голосованию

Он представлял движение голос, в офис которого приезжали иностранные дипломаты
Роман ГОЛОВАНОВ
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Разговор с пойманным провокатором записали на камеру.Разговор с пойманным провокатором записали на камеру.
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Похоже, оппозиционеры сами решили выдумать нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию. С поличным поймали наблюдателя из движения «Голос». Парень пронес поддельные протоколы на УИК 1912 в Москве. Нарушения заметили общественники. Разговор с провокатором они записали на камеру:

- Господа, а это так надо? У него тут протоколы какие-то. Откуда ты, уважаемый?

- Я из «Голоса»…

- Кто тебе их дал?

- Координатор…

- Смотрите, у него там какие-то протоколы, документы. Разберитесь, что там у него. Это нарушение. Полицию Позовите, пусть разбираются.

На место уже вызвали полицию.

- Камеры работают городские. Если вы думали, что мы не заметим, что вы что-то туда подкладываете – это не так, - сказал представителю «Голоса» активист.

Напомним, что накануне голосования в офис «Голоса» приезжали иностранные дипломаты. А в Новосибирске блогеры опубликовали видео, как координаторы «Голоса» на тренинге учат своих волонтеров устраивать провокации на участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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