Как поселиться в Крыму за 3000 рублей в сутки. И не пожалеть

Продолжение.

Часть 1. Часть 2.

ПЕРВЫЙ ВЗДОХ СЕЗОНА

Город-курорт Судак, встретил нас в каком-то разобранном и вибрирующем состоянии. Лихие местные лодочники, катающие первых туристов, ходят теперь обгоревшие и облезлые, как понаехавшие из Воркуты. Лодочники вышли из карантина прямо на летнее солнце – и все. Сгорели! Хотя всю жизнь на море.

Самого вируса-ковида в Судаке не было, числился всего 1 заболевший, но как говорят в интернете, «это не точно».

Второй повод для здешнего всеобщего беспокойства – серии телефонных звонков, буквально поставившие на уши Судак. Звонили по случайным номерам из колл-центров в Перми и Костроме, изучали отношение местных к созданию на побережье круглогодичного культурного кластера форума «Таврида». Некоторым жителям Судака звонили по десять раз, для доходчивости, не иначе.

Российский парадокс – еще два года назад, мы говорили с друзьями из Судака, что городу нужна мощная инъекция из инвестиций, фестивалей, передовых творческих студий. Говорили и сами не верили в это. Но когда эти фантазии стали реальностью, вдруг выяснилось, что за все нужно платить. Например, диким пляжем у мыса Меганом – его придется застроить. Мы съездили на этот пляж, поскорбеть. А потом отправились в частный отель на улицу Танкистов.

- Она так называется, потому что там только на танке можно ездить, - объяснил нам провожатый и местный активист Сандро Кирияк. Он искал для нас приют в Судаке и первое бронирование у Сандро сорвалось. Вал туристов неумолимо накатывался на Крым и такие как мы – «на две ночи», были уже никому не интересны. Начинался Большой сезон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787977" frameborder="0"></iframe> Путешествие журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму - Отель Триера.Дмитрий СТЕШИН

ЮГ НАШ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Как выбрать приличный, но бюджетный отель в Крыму? Проще простого – у такого отеля есть сайт для бронирования. Это значит, вас собираются доить не «на сухую», а «с уважением» - предоставляют информационный выбор. Второй момент - то, что, юристы называют публичной офертой: на сайте отеля должны быть цены и время их действия. Все остальные варианты, по нашему личному семейному рейтингу, являются «неприличными» и «убогими». Их можно найти у посредников, сидящих в машинах вдоль дорог с табличками «жилье у моря». Вот тут публичная оферта отсутствует, вам могут назвать одну цену, а по прибытии на место, накинуть еще пару тысяч. Если из окна видно море – срабатывает, «очарованный турист» платит.

Мне тоже в 2015 году «показали» море с балкона. Стояла кромешная южная ночь, и утром, на месте моря обнаружились цементный завод и портовые краны. А судя по запаху, в камин на первом этаже дома помочились обманутые предшественники, отомстив за «море в окне».

В семейном отеле «Трирема» (за 3 тысячи в сутки) моря нам не обещали, хотя до него и можно дойти пешком. Из окна была видна гора, закрывающая от Судака поселок Новый свет. Первое ощущение от отеля – ты оказался в кукольном домике, где все детали подобраны и выписаны с какой-то неземной любовью. В нашем двухкомнатном номере, под названием «Морской», даже фен лежал в морской ракушке, сплетенной из лозы. Про чайник, микроволновку говорить было излишне – все имелось. Завтраки-ужины, журчащий фонтанчик, беседки, заплетенные виноградом… Все, за что мы любим Юг. Но здесь еще была вложена бездна труда.

Хозяин отеля, Саша, старпом на пенсии, проплавал всю жизнь, видел многое, но отель продолжает его самого удивлять. Саша рассказывает нам, как у него пытался поселиться некий бизнесмен. Вот понравились ему фото на сайте.

- Я пытался ему объяснить, что наш отель, это не то, к чему он привык. В итоге, отвез его в пять звезд, где номер 200 долларов в сутки. А он приехал на следующий день снова к нам — ужинать. Потому что пятизвездочное дефлопе с травой на тарелке его не устроило категорически.

В то же время богатого клиента не устроила улица Танкистов без тротуаров и парковки. Нам рассказали, что даже столбы уличного освещения отельеры ставили здесь за свой счет – 5 тысяч долларов. Пытались хоть как-то привести в порядок инфраструктуру без которой нет турбизнеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787979" frameborder="0"></iframe> Путешествие журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму - Новый Свет.

Наглядный пример.

Мы засиделись с хозяевами за полночь. И нас не покидало ощущение, что приехали к друзьям, которых не видели сто лет. Сын хозяев, Александр, бесшумно и быстро приносил тарелки с фруктами и сыром, наполнял бокалы вином. Он оказался дипломированным отельером, учился в Москве, сейчас управляет всем хозяйством. Мы оценили его уровень по одной фразе Александра, которая мгновенно стряхнула с нас тяжесть дороги и 30 градусной жары: «Правила проживания у нас простые, шашлыки в номере жарить нельзя». Хозяйка Лариса - юрист и художник по призванию, на ней оформление отеля. Спросили - не тесно ли профессионалу в отеле на 8 номеров? Лариса грустно вздохнула:

- Это же Юг! На руководящие должности в турбизнес сына не возьмут, у всех есть свои дети и дети родни. А начинать с самого низа он не хочет, тем более, когда есть семейное дело. Он его и унаследует.

Но, у Юга есть и другая сторона – отель заполняется во многом через личные связи. Нас сюда привез Сандро, я порекомендую отель родне, которая собирается в Крым, а они сошлются на журналистов «КП» при бронировании… Так патриархальный «сарафанный маркетинг» дополняет технологии 21 века - сайт.

СХОДИТЬ В НИРВАНУ

Вернемся к судакским лодочникам. К началу сезона они, сбившись в настоящие пиратские ватаги, построили новый корабль для катания туристов. И пригласили нас на освящение перед спуском на воду. Коренной Крым до сих пор живет традиционным укладом. Но в горах, в местечке «Богатое ущелье», нас ждал новый Крым – алчущий поиска себя. За 3000 рублей мы забронировали трехместный номер в «Эко-поселении», построенном всего пару лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787980" frameborder="0"></iframe> Путешествие журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму - Богатое ущелье.

Маршрут, проложенный навигатором от побережья, оказался «темной тропой, тропой видений». Мы осознали это, когда увидели, что асфальтовая дорога резко превратилась в «курумник» - каменную реку, на берегах которой стояли десятки машин: люди оставили их, испугавшись ехать дальше. А наш навигатор бодрым голоском все звал нас вперед, пока мы его не отключили. В Крыму такое случается – дороги превращаются в направления. А в остальной России не так?

Отель больше напоминал ашрам, в переводе с санскрита – «обитель затворников». Стоимость всего комплекса – просто космическая, учитывая место постройки. Номера облицованы камнем, никаких украшений, телевизоров и холодильников. Санузел, правда, как в очень хорошем отеле. Работает «открытая кухня». Пришел, настрогал себе салат, сварил кофе в турке. В холодильнике всегда есть домашний сыр, сливки, молоко. Хлеб тоже домашний. Хочешь погулять в горах? Прошел сто метров и гуляй в реликтовом буковом лесу, пей воду из горных ручьев, собирай шалфей или первые белые грибы.

Хозяин эко-поселения Владимир Дмитриев, режет для нас брынзу к кофе и вдруг говорит Стешину:

- А я вас по телевизору видел. У меня здесь у единственного есть телевизор.

Владимир оказался москвичом, давно уже живущем в Крыму. Смеется:

- Я тут дорогу проложил, местные ее уже назвали Московский проспект!

По его словам, в этой части Крыма давно уже сложилась целая «экологическая» экономика – люди пекут хлеб из муки, которую сами смололи, выращивают овощи без гербицидов, принимают туристов. И все друг друга знают.

Завтра эту уединенную базу ждет первый заезд участников какого-то духовного семинара, потом приезжает учитель йоги – все расписано по октябрь. На прощание, Владимир говорит нам:

- Немного тревожно. Я здесь провел всю самоизоляцию, позавидовать можно такому карантину. Но, все-таки, не привезут ли туристы вирус?

Мы молчим. А что сказать? Вопрос без ответа.

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