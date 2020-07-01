Путин, Эрдоган и Рухани виртуально осудили Израиль и США
- Я подтверждаю свою готовность приехать в Тегеран, как только сложатся необходимые условия для этого, - такой оптимистичной фразой Владимир Путин завершил свое выступление на трехстороннем саммите по Сирии.
Миллионы россиян, с нетерпением ждущих открытия границ, должны были увидеть в этом добрый знак. Раз уж президент говорит, что может начать в обозримом будущем международные поездки, то у всех других тоже появится возможность возобновить путешествия.
Неделю назад Путин дебютировал в новом виде мировой политики - международных переговорах по видеосвязи, пообщавшись с президентом Франции. Теперь пришло время расширять границы, и в формате телеконференции прошел целый форум с участием президентов Турции Реджепа Эрдогана и Ирана Хасана Рухани. Обсудить ситуацию в Сирии «астанинской тройкой» должны были еще в марте, но вмешался коронавирус. В июле лидеры решили больше не откладывать, а перейти на новые технологические рельсы.
О ЧЕМ ЗАЯВИЛ ПУТИН НА САММИТЕ ПО СИРИИ
- В Сирии заметно снижен уровень насилия, постепенно восстанавливается мирная жизнь.
- Надо подумать меры для нейтрализации ещё действующих террористических группировок.
- Наиболее напряжённая обстановка на неподконтрольных правительству Сирии территориях: в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков ИГИЛ.
- По Идлибу мы продолжаем плотную работу с турецкими друзьями, не все ещё задачи решены.
- Негативное влияние оказывают ианкции, введённые в отношении Сирии в обход Совета Безопасности ООН, то есть нелегальные по сути дела и незаконные санкции.
- Направление дальнейшей работы астанинской тройки было сформулировано в итоговой декларации. Саммит хоть и виртуальный, а декларация абсолютно реальная.
В ИТОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТЫ:
- Выразили неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии.
- Посчитали израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе.
- Осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU