2020-07-01T20:26:23+03:00
Политика

Предварительные итоги голосования по Конституции 1 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В ЦИК РФ объявит предварительные итоги голосования по Конституции 1 июля 2020 года. Прямую онлайн-трансляцию смотрите после 21:00 мск
Ксения АНУФРИЕВА
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1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию.1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 1 июля, наступил последний день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия объявит предварительные итоги голосования уже этим вечером, после 21:00 по московскому времени. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию данного события.

В этом году голосование прошло в необычном формате: из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимости избежать массового скопления людей и защитить здоровье граждан страны власти увеличили сроки для голосования. На то, чтобы высказаться за или против поправок, у жителей России была неделя - с 25 июня по 1 июля.

Предварительные итоги голосования по Конституции 1 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция.Пришло время подводить итоги! С 25 июня россияне решали за они или против внесения изменений в основной закон страны

1 июля голосование прошло в очном формате с соблюдением всех мер безопасности: на избирательных участках были задействованы более полумиллиона наблюдателей, а тщательные проверки и система безопасности не позволяли гражданам проголосовать несколько раз.

На то, чтобы высказаться за или против поправок, у жителей России была неделя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На то, чтобы высказаться за или против поправок, у жителей России была неделя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне последнего дня голосования президент России Владимир Путин обратился к жителям государства, заявив, что это голосование не просто за поправки в закон, а за саму страну, ради которой работают граждане и власти. Глава государства напомнил, как важен голос каждого жителя России. «Мы опираемся на ценности, которые нас объединяют. Поправки в основной закон закрепляют эти ценности как высшие Конституционные гарантии», - отметил в ходе своего выступления Владимир Путин.

Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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