Юристы: технология блокчейна будто специально создана для голосований

По мнению представителей Ассоциации юристов России, электронное голосование вполне обеспечивает необходимые прозрачность и надежность результатов, а также защиту от фальсификаций и посторонних вмешательств.

«Основные принципы блокчейна будто бы были созданы для проведения голосований. Даже терминология зачастую использована похожая - например, одним из основных алгоритмов любой блокчейн-сети является алгоритм достижения консенсуса, т.к. все участники распределенной сети должны договориться о том, какой блок будет следующим записан в главную цепочку блокчейна, - рассказал член Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. - Так что технология блокчейн прекрасно подходит для проведения голосований. Децентрализованность, распределенность, прозрачность и надежность этой технологии позволяют проводить голосования открыто и честно».

Однако с правовой точки зрения для полноценного внедрения блокчейна в политические процессы еще многое предстоит сделать, отметил юрист, поскольку на сегодняшний день вопрос применения блокчейна урегулирован очень слабо. Но в любом случае можно сказать, что проведенное на базе блокчейн-технологий электронное голосование стало интересным и прогрессивным экспериментом, опыт которого можно будет использовать для дальнейшего совершенствования избирательного процесса.

Ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин также согласен с тем, что электронная система голосования позволяет обеспечить комфортный, безопасный, защищённый от фальсификаций и других нарушений доступ граждан к электоральным процессам.

«Случаи невысокой явки избирателей на выборах различного уровня в большинстве случаев связаны с невозможностью личного прибытия гражданина на участок по различным причинам. Если предоставить избирателю возможность проголосовать в любое время, в любом удобном месте, из любой точки мира и потратив на это всего пару минут, то явка увеличится многократно», - уверен господин Липин.

Однако, прежде чем вводить электронное голосование повсеместно, нужно максимально отладить его систему и исключить возможные ошибки и угрозы. Впрочем, уже сейчас система, построенная на технологии блокчейн, продемонстрировала достаточную стабильность и высокий уровень взломозащищенности, а подавляющее большинство выявленных недостатков были вызваны человеческим фактором, а не архитектурой системы.

«В целом можно сказать, что большую часть сбоев удалось устранить в режиме реального времени, а остальные, менее критичные, решаются путём полного перевода системы на российские программные и аппаратные средства, а так же посредством более обстоятельного информирования граждан о процедуре проведения электронного голосования и его особенностях в ближайшем будущем», - сообщил он.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование, в котором принимали участие москвичи и нижегородцы, завершилось на день раньше — 30 июня. Явка участников на электронном голосовании превысила 90%, что свидетельствует о большой удобстве этой формы волеизъявления граждан.