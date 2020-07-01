«Отчаянно пытается сохранить в семье педофила»: в соцсетях обсуждают вступившуюся за мужа жительницу Татарстана

Настоящую бурю в соцсетях вызвала новость об оправдательном приговоре 27-летнему жителю Бугульмы (Татарстан), которого обвинили в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Эта история произошла 27 октября прошлого года. Поздним вечером отец троих детей позвонил жене на работу и сообщил, что у их младшей дочери открылось кровотечение. Мать вернулась домой, родители вызвали скорую. В больнице на теле девочки обнаружили травмы, которые могли возникнуть в результате сексуального насилия. О своих подозрениях врачи сообщили в полицию.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Отец пострадавшего ребенка был помещен под домашний арест. Сам он поначалу настаивал, что нанес дочери травмы по неосторожности – пытаясь надеть на ребенка подгузник. Но позже признался, что травмировал малышку специально – якобы, психанул после телефонной ссоры с женой, но никаких действий сексуального характера не предпринимал. В невиновность мужа верит сейчас и мама девочки –«Комсомолке» она рассказала, что травмы он мог нанести неумышленно треснувшим кольцом. Хотя изначально именно она обвиняла его в насилии и сама написала на него заявление в полицию.

Суд, который состоялся в конце июня, не усмотрел в действиях родителя желания удовлетворить сексуальные потребности, мужчину оправдали и выпустили на свободу. Прокуратура, впрочем, не согласилась с таким решением и опротестовала его, апелляция будет рассмотрена уже 3 июля. Дело взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на радио `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

Конечно, этот случай бурно обсуждается в соцсетях. Особенное раздражение вызвала позиция матери девочки, которая публично оправдывала мужа.

«Женщине норм, что её муж травмировал половые органы своей полуторагодовалой дочери и сама изначально была явно против сложившейся ситуации. А теперь показывает наглядный стокгольмский синдром, как и миллионы и даже миллиарды других женщин в мире. Всё вместе это называется патриархат», - написала в своем Телеграм-канале журналист Мария Баронова.

«Женщина отчаянно пытается сохранить семью и кормильца, - считает журналист и блогер Максим Кононенко. - Общество решительно настроено уничтожить семью этой женщины и обречь ее детей на нищету. А женщину, быть может, на суицид».

«Забудьте аргумент, что "без мужчины женщину ждет нищета". Это - какая-то манипуляция из каменного века, - считает журналист Екатерина Винокурова. - Важно - права ребенка и интересы ребенка».

К дискуссии подключилась даже главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Случайно» травмировать половые органы девочки, меняя ей подгузник, подмывая и даже, извините, обрабатывая синехии, невозможно, - уверена госпожа Симоньян. - Поверьте мне как матери двух малолетних девочек.

А можно вот что. Попытаться изнасиловать полуторагодовалую девочку и не смочь это осуществить в силу чисто анатомических трудностей.

Даже если он не пытался, снова извините, запихнуть туда член, а орудовал руками или другими предметами (ведь что-то привело аж к целому кровотечению!), то это все равно педофилия.

Человек, попытавшийся это сделать единожды, обязательно попытается еще раз.

Таким образом, мы должны обречь ребенка на сожительство с педофилом, чтобы не обречь ее на нищету.

Я выросла в нищете, и, поверьте, это лучше, чем жизнь с педофилом.

А что мама? Женщина отчаянно пытается сохранить в семье педофила. Который не смог изнасиловать полуторагодовалую девочку чисто физически. А вот четырехлетнюю уже сможет.

Потому что педофил-то он педофилом, ну, а ей-то что, одной куковать?

Страх бабского одиночества и не такие грехи извиняет. Вот в чем трагедия, на самом деле».

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