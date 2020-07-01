2020-07-01T20:12:34+03:00
Общество

Я погиб подо Ржевом: У кого и почему выступление президента у памятника миллиону погибших вызвало ухмылку

Владимир Путин, выступая на открытии монумента говорил о личной отваге, народной памяти, твёрдости духа. Но популярный медиаресурс увидел ситуацию иначе
Игорь ЯКУНИН
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Президент Путин во время обращения к гражданам России 30 июня. Фото: kremlin.ruПрезидент Путин во время обращения к гражданам России 30 июня. Фото: kremlin.ru
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Ресурс "Медуза" скептически оценил выступление главы России на открытии мемориала в память павших подо Ржевом.

Бои, которые Красная армия вела здесь с дивизиями вермахта, длились 14 месяцев. С нашей стороны погибло более миллиона человек.

Владимир Путин, выступая на открытии памятника в честь подвига погибших бойцов, говорил о главных вещах : личной отваге, народной памяти, твёрдости духа.

Популярный медиаресурс увидел ситуацию иначе. Вспомнил Гарри Поттера и дементоров. Именно с ними сравнили авторы сайта статую героя Ржева, которого журавли уносят в вечность.

Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России сочла это циничным и заслуживающим осуждения.

Глава комиссии Василий Пискарев, оценивая собранные ресурсом мемы по поводу Ржева заявил, что есть вещи, над которыми нельзя шутить.

Размещение подобных материалов на взгляд Пискарев, демонстрируют дремучесть авторов подобных публикаций.

Оценки памятника и выступления на его открытии не должны быть поводом для жёсткого стеба,который бьёт не только по действующей власти, но и по памяти героев войны - считают депутаты парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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