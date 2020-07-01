Первое появление на публике: фото 21-летней дочери Сергея Бодрова

Дочь Сергея Бодрова пошла по стопам своего знаменитого отца и стала актрисой. А на днях впервые вышла на сцену как ведущая. 21-летняя Ольга Бодрова провела церемонию закрытия международного кинофестиваля "Зеркало".

Ольга Бодрова дебютировала в новом для себя амплуа. 30 июня завершился 14-й Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского. Церемонию закрытия вели Юрий Колокольников и дочь Сергея Бодрова.

Для мероприятия Бодрова выбрала черное платье-футляр. Девушка постриглась под мальчика. Для наследницы культового актера участие в мероприятии стало первым появлением на публике.

"Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции... А сам Юрьевец - место с удивительной атмосферой!. Маленький, но уютный город стал на несколько дней центром авторского кино со всего мира - настоящее волшебство, к которому я счастлива быть причастной", - призналась Ольга.

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Она родилась в Москве в 1998 году. Когда ей было четыре года, произошла трагедия в Кармадонском ущелье. Во время схода ледника Колка пропала без вести съемочная группа фильма "Связной". Его режиссером был ее отец Сергей Бодров.

Ольга окончила школу с золотой медалью, после чего поступила в ГИТИС. Она до последнего скрывала, что из известной режиссерской династии - этот факт вскрылся только на последнем туре. Один из преподавателей узнал в ней дочь Бодрова-младшего.

Девушка успела сыграть эпизодическую роль в фильме "Калашников", сопродюсер и сценарист которого - ее дедушка Сергей Бодров-старший. Оля играет в спектаклях Академии Русского театра. По словам девушки, она не представляет свою жизнь без творчества.

olyabodrova Ольга Бодрова

"Я всегда любила танцевать, ходить в кино и театр. Стала смотреть фильмы о фильмах, наблюдать за артистами. Просто поняла, что хотела этого, но бежала. Я была отличницей в школе и думала, что нужна полезная профессия. Оказалось, что просто нужно делать, то что любишь. Недавно один важный человек мне сказал: «Искусство побеждает скорбь». В этой фразе и есть значение этой профессии для меня. Смысл, что нужно дарить людям какую-то радость, делать их счастливее. Это очень важно, когда ты выходишь на сцену и чувствуешь обмен энергией. Делаешь лучше себя и узнаешь людей вокруг", - отмечала она.

Бодрова предпочитает не говорить об отце. По ее словам, подобная тема только для семейных бесед.