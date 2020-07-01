«Самое важное голосование за последние годы»: Что пишут зарубежные СМИ о голосовании по поправкам в Конституцию России

Американский канал CNBS выпустил на удивление сбалансированную статью под заголовком «Россия проводит одно из самых важных голосований за последние годы». Кратко перечисляется суть изменений в Основной Закон, даются последние цифры по явке.

Автор статьи подчёркивает максимальную доступность процедуры: жители ряда городов могут отдать голос через интернет; передвижные участки действуют на улицах и в парках. Цитируется недавнее обращение президента Путина на открытии мемориала участникам Ржевской битвы.

В более критичном тоне выдержана статья информагентства Reuters. Заголовок подан так, что можно подумать: «Россиянам дают деньги, и они голосуют» (на самом деле речь идёт о выплате семьям в размере 10 тысяч рублей, которая является мерой социальной поддержки на фоне трудностей из-за пандемии коронавируса). В самом тексте цитируются мнения как сторонников, так и противников. Приводятся данные экзит-пулов о высокой поддержке положительного ответа.

Телеканал CNN уделил российскому референдуму огромное внимание: снимал видеосюжеты, а на своём сайте сделал текстовую онлайн-трансляцию. Красочно, с фотографиями, освещал малейшие аспекты. Вот проголосовал президент Владимир Путин… Вот журналисты разъясняют, что означает закрепление понятия традиционных ценностей (и переводят соответствующий фрагмент новой конституции).

При этом авторы безбожно перевирают факты — например, утверждают, что «нынешние российские законы практически блокируют любую публичную дискуссию о гей-вопросах» (хотя в СМИ, особенно либерального толка, таковая продолжается постоянно).

Наконец, достаточно едко описывает ситуацию немецкое издание Spiegel, рассказывая, какие дорогие призы можно получить (отчего у неподготовленного читателя складывается впечатление, будто люди голосуют не за суверенитет или традиционные ценности, а ради лотерейных плюшек). «Книжные магазины и киоски уже продают новый текст Конституции», — подчёркивают немцы.