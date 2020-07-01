Дело не в Путине, а в еще более ужасной перспективе, чем в 1991 году

В истории с обнулением и поправками к Конституции имеют значение, на мой взгляд, не конкретные формулировки, методы и детали, которые в бюрократическом государстве всегда будут нас раздражать, а сама суть вопроса.

А чтобы понять суть вопроса, надо спросить себя, как в прозе Аркадия Гайдара, - я к кому хочу бежать, к Ворошилову или к Колчаку?

Мне вообще-то в какую сторону? - безотносительно личности Путина или технологии голосования.

И, если вам в сторону глобального мира, "российского" народа, беловежских соглашений, соседского суверенитета над Крымом и Донбассом, сакральности международного права, роботов и гаджетов, миту и блм, культа всеобщей молодежности, либертарианства, урбанизма, покаяния за преступления России etc., то тогда вы правильно делаете, если голосуете против.

Зато если вы хотите пусть и не отменить вышеперечисленные перспективы целиком - что, к сожалению, невозможно, - но хотя бы несколько притормозить их наступление, авось и образуется способ как-нибудь им помешать, пока длится нынешний статус-кво, - то тогда голосование против с вашими интересами ну никак не сочетается.

Реальность нашего места и времени устроена так: чем меньше Путина, тем больше либерального глобализма (и, с вероятностью 99,9%, в виде здешних чиновников, а вовсе не каких-то воображаемых революционеров или "солдат нато").

Игнорировать этот принцип и всерьез думать, что вот уйдет Путин - и мы ка-ак поднимем "сельское хозяйство", "военную мощь" и всякую "русскую духовность" (вместо того, чтобы падать на колени перед эстонцами и поляками, зубрить Айн Рэнд и резать ракеты на металлолом) - значит быть лунатиком и жить в придуманном мире.

Это не значит, однако, что сам Путин имеет в виду какую-то решительную и принципиальную борьбу с этим глобализмом. Конечно, это не так. Но жизнь сложилась таким образом, что под его личным брэндом - туда уже не возьмут.

А без него - это единственно возможная перспектива, причем еще намного более ужасная и разрушительная, чем в 1991 году.

Поэтому я предпочел бы продлить текущее положение дел, насколько это возможно, да и посмотреть - вдруг ситуация поменяется?

Так, знаете, бывает в жизни, что ваше положение само улучшается под влиянием каких-то новых причин, если не суетиться и не спешить.

В противном случае, повторяю, мы можем получить альтернативу в три раза, в десять раз, в сто раз или в миллион раз либеральнее - и выбор между ними как раз и составляет реальную политическую дискуссию в оппозиционной среде.

А вот более консервативного, более национального варианта - преемника ли, версии конституции, самого режима, - чем есть сейчас, мы не получим.

Так что я в целом за происходящее.

А тем, кто против, хочу сказать: прежде чем булькать от ярости, найдите мне хоть одну серьезную выгоду поддержать вас, учитывая, что наши взгляды вовсе не на Путина и не на конституцию, а на саму жизнь - отличаются радикально.