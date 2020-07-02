Украина как биологический полигон США

Расследование политолога и профессора Академии Военных Наук Сергея Судакова "Пентагон коллекционирует биоматериал украинцев? Новая эпидемия не за горами", наделало немало шума. И не только в сети - шокирующие факты утечки информации из Министерства здравоохранения Украины об американских экспериментах с солдатами ВСУ всерьез обеспокоили экспертов. Точнее, дали новый материал к уже сложившейся в последние годы тревожной картине: военно-биологическая экспансия США стремительно расширяется. И одно из главных направлений - Россия, биологические лаборатории Пентагона как грибы вырастают вдоль наших границ.

«Эти биолаборатории, разбросанные по всему постсоветскому пространству, не могут не беспокоить специалистов» - делится эпидемиолог Сергей Никитин, начальник отделения филиала Центрального Военно-клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. «Вот Трамп сейчас заявляет свои иски Китаю, но простите, а как это возможно, если говорят, что лаборатория в Ухани, откуда предположительно произошел COVID-19, работала на гранты США? Сценарии распространения коронавируса по миру западные эпидемиологи просчитывали еще в прошлом году. В последние годы мои коллеги отслеживали множество новых вирусов. Не исключено, что следующей осенью к ним добавится COVID-20. Среди людей сейчас ходит 4 вида коронавируса, а вообще в природе их насчитывается порядка 40. Бывает, когда они сталкиваются случайно в среде животных, они обмениваются генетической информацией, и становятся менее или более опасными. Но если их сталкивает умышленно человек, в лабораторных условиях, он может с помощью генной инженерии, сделать тот же коронавирус более опасным и коварным. Например, чтобы он убивал граждан определенного возраста и расы. Человечеству не так страшны вирусы, как люди, которые способны создавать таких химер», - убежден военврач.

Именно такой страшной химерой представляется проект UP-8 «Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз". Он реализуется Агентством по снижению угрозы (DTRA) при участии частных американских компаний и региональных структур Министерства здравоохранения и Министерства обороны Украины.

«Идет активная охота за РНК и синовиальной жидкостью граждан отдельных стран и этносов, которая необходима для создания точечного биологического оружия», - считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Работа десятков биолабораторий Пентагона в Южной Америке, Африке, на территории бывших республик СССР, фактически говорит уже о полигонных испытаниях новых видов вооружений. Исследуется, как различные бактерии и вирусы с помощью генной инженерии воздействуют на иммунные системы граждан. Ведь можно не уничтожать полностью живую силу противника атомным или нейтронным взрывом, а поразить его армию каким-нибудь вирусным артритом. Зачем воевать, если можно лишить страну здорового мобилизационного резерва или мужского населения, которое может физически сопротивляться оккупации».

Приведенные профессором Судаковым данные об экспериментах над украинскими военными выглядят страшно. "Специалисты взяли образцы сыворотки крови 4 тысяч украинских военнослужащих. Официально заявленная цель — изучение биоматериала на наличие антител к вирусу ГЛКК и хантавирусам. Согласно документации проекта, американцы также планировали обнаружить на территории Украины ранее не изученные штаммы хантавирусов", - приводит автор расследования фрагмент протокола проекта UP-8.

Отметим, что американские эксперты в рамках этого проекта потребовали от Киева докладывать о "всех случаях гибели субъектов, предположительно или точно связанных с процедурами исследования". Выходит, что забором сыворотки крови у солдат Украины врачи не ограничились?

Автор расследования называет имена американских руководителей программы, которых привлекли для работы над кровью украинских военнослужащих - научных работников из Университета Флориды, г. Гейнсвиля, научно-медицинского центра Университета Нью-Мексико, г. Альбукерке, и центра медико-биологических наук в Теннесси. Результаты и полученные ими биоматериалы передаются впоследствии в НИИ инфекционных болезней Вооруженных сил США (USAMRIID) и Луисвилльский университет.

Участие американских специалистов в проекте UP-8. Фото: Сергей Судаков

«Военные США всегда вели последовательные военные исследования по всем направлениям. Да, когда-то СССР выиграл у них гонку вооружений. Если бы в году 1982-ом вспыхнула бы ядерная война, на месте Вашингтона сейчас бы плескались волны Атлантики. Еще был какой-то всплеск в гонке, когда появились нейтронные заряды, что должны были оставить инфраструктуру городов, но уничтожить их население. Но потом все как-то стихло. Ведь то же самое позволяет сделать без разрушений и уничтожения материальных ценностей биологическое и бактериологическое оружие. Оно не будет беспокоить создателя, если у него есть антидот или вакцина. США подобные проекты активно развивает с 1943 года, после того, как им в плен попали десятки немецких ученых, которые ставили свои бесчеловечные эксперименты в лагерях смерти», - подтверждает Алексей Леонков.

Международные договоренности, похоже, совсем не беспокоят заокеанских исследователей. "Вашингтон по-прежнему препятствует обеспечению контроля над бактериологическими разработками, отказавшись принимать соответствующий протокол к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). И, возможно, сейчас самое время международному сообществу обратить особое внимание на позицию Вашингтона в этом вопросе и оказать давление на руководство страны. Как показывает практика, недостаточный контроль деятельности с опасными патогенами рискует привести к ужасающим последствиям, а именно со штаммами особо опасных инфекций работают специалисты в американских лабораториях на территории Украины", - отмечает в своем расследовании Сергей Судаков.

«Наукой Пентагон занимается в биологических лабораториях исключительно военной, - убеждён микробиолог Игорь Никулин. - Отрабатывают влияние разных патогенов на растения, животных и людей. Отмечу, что страны, которые размещают у себя подобные лаборатории, подписывают договоры о конфиденциальности. Фактически, все эти лаборатории становятся территориями дипломатических представительств США в этом регионе. Там устанавливается особый пропускной режим, как на американских военных базах. Никто, даже прокурор не может зайти и проверить, чем там заняты иностранные специалисты. Эта ситуация давно вызывает настороженность у граждан Украины и Грузии, где после появления этих лабораторий отмечен рост различных эпидемий. Отмечаются вспышки кори, бешенства, свиной чумы, появился целый букет инфекций, которые раньше были неведомы жителям этих стран. По мнению моих коллег, ряд стран, входящих ранее в СССР стали полигонами НАТО, где сегодня испытывается биологическое оружие. В любой момент может случиться непоправимое: ежегодно миллионы граждан мигрируют между нашими странами без всяких ограничений. Членам ОДКБ необходимо срочно начать обсуждать с представителями организации от Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии вопросы, связанные с закрытием подобных лабораторий у наших границ. В противном случае надо отменять безвизовый режим и вводить на границах строгий санитарный контроль», - считает Никулин.

Отметим, что о проблеме биологической безопасности России начали говорить задолго до появления коронавируса. Несколько лет назад внимание экспертов и политиков привлекла военно-биологическая активность военных США на территории постсоветского пространства. После того, как летом 2017 года командование ВВС США разместило контракт на закупку нескольких образцов РНК россиян европеоидной расы без указания деталей проекта и целей закупок, на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин.

- Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации, - заявил глава государства во время выступления на заседании Совета по правам человека.

Тогда эксперты недвусмысленно заявили, что полученные образцы могут использоваться американскими военным для создания новых вирусов, которые будут избирательно поражать отдельные этносы. Ученые уже сталкивались с подобной ситуацией в 2002 году, когда от коронавируса SARS гибли исключительно азиаты.

Структура управления биологическими проектами на Украине. Фото: Сергей Судаков

ПТИЦЫ, ЕЖИ, КЛЕЩИ?

Кстати, по данным из нашумевшего расследования профессора Судакова, один из своих последних проектов биологи Пентагона посвятили исследованию с целью "выявить распространение и генетического разнообразия вирусов геморрагической лихорадки Крыма-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита, вируса псевдобешенства и лептоспироза на Украине". У этой темы есть предыстория.

Осенью 2017 года "Комсомолка" вышла с материалом "Секретными биолабораториями США окружают Россию". Материал вышел после яркого выступления на Украине бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, который заявил, что у границ России развернута сеть биолабораторий, которые принадлежат американским военным и финансируются за счет Пентагона. Действительно, только на Украине их тогда насчитывалось целых 15 штук!

- Они могут представлять опасность как для граждан России, так и для Украины, - заявил тогда Олейник. - Свидетельством работы этих лабораторий являются случаи заболевания животных и людей экзотическими для Украины видами болезней. Невозможно скрыть эпидемии африканской чумы, регулярно косящей поголовье свиней, птичий грипп, убивающий кур и сводящий на нет поставки курятины на экспорт. Трудно скрыть и случаи, когда неизвестные вирусы уносят жизни и здоровье граждан Украины. Как правило, огласке такие локальные эпидемии не предаются. Заболевших стараются лечить за закрытыми дверями спецклиник.

Центральная референс-лаборатория в Киеве. Фото: Сергей Судаков

Корреспондент "КП" задал тогда ряд вопросов бывшему сотруднику Федерального центра гигиены и эпидемиологии России, зоологу Виктору Жукову, который более 50 лет отдал изучению особо опасных инфекций.

- Всю свою жизнь я отдал изучению Крымской лихорадки, туляремии, клещевого энцефалита. Мало кто знает, что мы успешно использовали туляремию во время Сталинградской битвы против немецких оккупантов. Тогда урожай не успели убрать, и размножилось огромное число серых мышей-полевок. Мы этим воспользовались: специально забросили немцам зараженных мышей, и вызвали эпидемию в среде немецких войск. Но, к сожалению, преград заболеванию тогда эффективных не было и вирус переметнулся к нам. Тогда была разработана вакцина, которая спасла наши войска. После войны подобные военные лаборатории существовали у нас в районе Азовского моря. Ими руководил будущий главный санитарный врач СССР Петр Бургасов. Принцип их работы заключался в поиске вакцин и лекарств к новым видам вирусов и опасных инфекций. Но в последнее время число таких лабораторий сократилось...

Виктор Иванович, также рассказал, как сотрудникам лаборатории удалось избежать международного скандала: итальянцы хотели закупить в Ставрополе зайцев-русаков, чтобы заселить их на острове Сардиния. Вовремя остановили: животные оказались больны конго-крымской лихорадкой. Это страшное заболевание людям передают клещи, ушастые ежи, летучие мыши и комары.

- Если раньше это заболевание раньше встречалось в Астраханской и Ростовской областях, то теперь - в Калмыкии, Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму. Когда-то им в СССР заражались люди, что занимались исключительно сельским хозяйством, а теперь даже отдыхающие. Считаю, что такая география связана с переносом вируса перелетными птицами. В частности - грачами, - заявил тогда Жуков.

Ученый объяснил и механизм передачи заболеваний: "Знаете, грачи селятся на пирамидальных тополях, которые обычно высаживали во время СССР у больниц и школ. Мне пришлось убить одного грача, который сидел у дерева, широко раскрыв клюв. Он был еле живой. Очесывая тушку снял с нее около 1000 клещей различного возраста! В Астрахани поймал ежа, на котором было такое же количество зараженных насекомых. Напившись крови, они отпадают, но их потомство передает вирусы собакам, кошкам, домашнему скоту, которые заражают людей".

Жукова очень беспокоило появление в России лихорадки Западного Нила, а еще он напомнил мне урок биологии о перелетных птицах.

- Многие наши птицы: утки, гуси и журавли - мигрируют в Европу через Украину. А вот грачи зимуют именно на Украине, где климат мягче", - отметил зоолог.

Выходит, что никаких беспилотников не надо. Достаточно распространить насекомых в местах, где кормятся перелетные птицы...

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В самые древние времена индейцы макали наконечники стрел в яд, который собирали с кожи лягушек, а эфиопы втыкали свои кинжалы и копья в ядовитые кактусы. Римляне с помощью катапульт забрасывали через стены осажденных городов тела умерших от болезней солдат, отравляли частями тел источники воды. В 1346 году войска хана Джанибека осадили крымский город Каффу (ныне Феодосия). Он не смог взять город силой и приказал перебросить через стену умерших от бубонной чумы солдат. Эпидемия оказалась настолько сильной, что вирус на кораблях генуэзских купцов перебрался в Европу, где убил за следующие семь лет 60 миллионов человек.

Британцы в 1767 году прославились тем, что передавали индейцам одеяла, которыми пользовались в больницах умершие от вируса оспы. Потом американских аборигенов травили подарками с корью, дифтерией, скарлатиной.

В конце Второй Мировой войны японцы сбрасывали на Китай керамические бомбы с клещами, которые были заражены сибирской язвой, оспой, чумой, бруцеллезом и энцефалитом. Современные ДНК- технологии научили вирусы выбирать людей определенной расы и национальности. Ежегодно в мире от укусов зараженных москитов умирает почти миллион человек.

Это все к вопросу, если кто-то еще сомневается, что можно создать вирус против определенной нации и эффективно его использовать. Все это уже было.