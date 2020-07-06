Россия прирастет самозанятыми

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил увеличить сумму годового дохода самозанятых, облагаемого по специальному налогу в 4%, до 5 млн рублей в год. Сегодня эта верхняя планка составляет 2,4 млн руб. в год, или в среднем в 200 тыс. руб. в месяц. По мнению политика, эта цифра является излишне жестким барьером, ограничивающим стремление самостоятельных людей к профессиональному и бизнес-росту.

«200 тысяч рублей в месяц – это хорошие деньги, у нас столько зарабатывает менее одного процента населения страны, - отметил Алексей Нечаев. – Но при этом самозанятые зарабатывают эти деньги исключительно своим трудом, без помощи государства. А теперь государство, с одной стороны, призывает их выйти из тени, а с другой, не дает зарабатывать выше определенного порога. Тогда уж нужно ввести единые критерии доходности. Если государство установило планку в 5 млн. рублей в год дохода, чтобы называть людей, зарабатывающих больше, богатыми и повышать им НДФЛ до 15%, то было бы логично сделать аналогичный финансовый критерий и для самозанятых граждан».

С 1 июля жители всех регионов России получили возможность стать самозанятыми. Президент РФ подписал закон, разрешающий субъектам самостоятельно с этого дня вводить спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД), а также высказал инициативу снизить возрастную планку для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет. Окончательное решение на этот счет будут принимать сами регионы. По данным ФНС, по состоянию на начало мая текущего года в 23 регионах, где до этого применяется НПД, статус самозанятых имели свыше 740 тысяч человек

По оценке Алексея Нечаева, в России от 27 до 38 миллионов человек имеют ту или иную неофициальную работу или подработку. При этом их легализация может привести как к позитивным, так и к негативным последствиям.

«Лучше бы государство к этим людям вообще не лезло. У них нет постоянной работы, они сами ищут свой заработок, обеспечивают себя и своих близких работой. А государство не проявляет никакого участия в их жизни, - заметил Алексей Нечаев. – Конечно, сам по себе этот налог в 4 процента не является откровенным желанием залезть в карман самозанятым. Налог идет на формирование пенсионного фонда, в фонд социального страхования, и в этом смысле он людям однажды вернется - в виде пенсии и социальной поддержки. Кроме этого, налог в 4% однозначно выгодней, чем существующее налогообложение для людей со статусом индивидуального предпринимателя. Вместе с тем в России все знают, что сегодня налог для самозанятых составляет 4%, а завтра кому-нибудь может прийти в голову повысить этот налог до 8% или до 12%, сославшись на очередной кризис. Много лет мы слышали от государства, что будет сохранятся плоская шкала налогов, но недавно для людей с доходом больше 5 миллионов рублей ее волевым решением решили поднять с 13 до 15 процентов, и она перестала быть плоской. Нет никакой гарантии, что ситуация не повторится»

По мнению лидера «Новых людей», у определенной части самозанятых будет сохраняться чувство недоверия к своей экономической легализации. Готовность государства увеличить НПД для доходов до 5 млн. руб. в год сможет это недоверие в определенном смысле нивелировать.

«В свое время Михаил Ломоносов говорил, что российское могущество будет прирастать Сибирью. Так и случилось. Но если мы говорим о качественном экономическом резерве России, то, перефразируя Ломоносова, Россия будет прирастать самозанятыми - людьми, которые умеют всего добиваться сами, а не ходить с протянутой рукой», - уверен Алексей Нечаев.