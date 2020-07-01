2020-07-01T23:34:39+03:00
Политика

Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Результат очень многих удивит. Потому что много было разговоров, что народ не поддержит

Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека – о первых итогах голосования по поправкам в Конституцию
Александр ГАМОВ@gamov1
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Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФадеевПредседатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФадеевФото: Михаил ФРОЛОВ
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- Валерий Александрович, как вам явка на голосование? По предварительным данным – более 60 процентов. И предполагается, что более 70 процентов проголосовавших – «за» поправки.

- Я думаю, что результат голосования очень многих удивит. Потому что много было разговоров, что народ не поддержит. Что народу все равно, что у народа другая повестка, что народ занят эпидемией, что народ озабочен тем, что теряются рабочие места, падают доходы, что ситуация непростая в стране.

А оказалось, что народ, наоборот, поддержал дополнения в Конституцию. И поддержал больше, чем ожидали практически все наблюдатели, специалисты и эксперты.

Валерий Фадеев

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- В чем отличие принятия Конституции в 1993 году и нынешним голосованием?

- В чем отличие? Тогда народ был ни при чем. Тогда еще стены парламента не успели остыть после стрельбы по нему из танков. И как-то не было никакой особой дискуссии по тексту. В целом эта Конституция неплохая, но она была создана юристами-профессионалами. В ней есть немного учебный оттенок, как будто бы через плечо у соседа по парте переписали.

- Да, образец перед глазами держали.

- Неплохо переписали. Раздел, который мне ближе всего, о правах и свободах человека – это хороший раздел. И его сейчас не правили. Но в этой Конституции не было российского, народного духа. Собственного духа нашей страны не было.

Когда начали обсуждать поправки, их, внесенных президентом, было не так много. Но вдруг выяснилось, что люди хотят многого, хотят дополнительных поправок. Про труд, про детей, про экологию, про суверенитет страны, про возвращение воспитания в систему образования. И текст Конституции наполнился нынешней повесткой дня людей, их пониманием того, как должна быть устроена жизнь в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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