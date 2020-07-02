«Я буду отстаивать равные права своих дочерей»: Анастасия Костенко просит суд пересмотреть алименты Дмитрия Тарасова

Как уже писала «КП», футболист Дмитрий Тарасов частично выиграл суд у своей бывшей жены Оксаны Пономаренко, с которой разошелся еще в 2011 году. И все это время спортсмен платил на их общую дочь Ангелину алименты в размере 385 тысяч рублей.

Но после перехода из «Локомотива» в «Рубин» доходы Тарасова уменьшились. Некоторое время, как известно, футболист провел без работы. Плюс ко всему за эти годы семья Тарасова расширилась. Модель Анастасия Костенко родила спортсмену двоих дочерей. Поэтому платить старую сумму было уже тяжело. Спортсмен попросил суд пересмотреть размер алиментов.

В результате суд снизил алименты до 104 тысяч рублей в месяц, но с одним существенным нюансом — спортсмен должен еще перечислять бывшей супруге 1/4 от всех своих доходов.

По словам жены Тарасова модели Анастасии Костенко, решающим фактором в суде стало обнародование ее рекламных доходов, которые почему-то без особого расследования были приписаны в счет заработка Тарасова. В результате получилось, что младшим дочерям Тарасова полагается по 1\6 от его заработков. А старшей почему-то 1\4. С этим Анастасия Костенко, конечно, не могла согласиться. Мол, зачем выделять детей, Дмитрий хочет в равной степени заботиться о каждой из своих дочерей.

kostenko.94 Что ж, в связи с последними событиями, с которыми столкнулась наша семья, я, пожалуй, выскажусь.

Поскольку на решение суда повлияла выписка доходов Анастасии, она попросила помощи у известного адвоката Екатерины Гордон и сейчас готовится к процессу.

— Я до последнего не вмешивалась в этот процесс, оставалась максимально в стороне. Но я не понимаю, почему я должна выплачивать алименты за счет своего заработка в Инстаграме...

Сейчас я обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон. Возможно, это был знак. Я увидела какой-то пост Кати в Инстаграме в «Интересном» и решила ей написать, рассказала о несправедливости, которая происходит по отношению к моим детям. При этом в нашем разговоре я не оскорбляла противоположную сторону, не переходила на личности. Я вообще стараюсь не вступать в полемику в интернете, мне кажутся низкими все эти интернет-разбирательства.

Екатерина Гордон будет представлять семью Тарасовых в судеФото: Личный архив героя публикации

По словам Анастасии, ей обидно, что пресса почему-то сделала из Дмитрия Тарасова отрицательного героя, который якобы не хочет заботиться о своей дочери.

— Дима — прекрасный отец. И я считаю нормальным, что его старшая дочь Ангелина вхожа в нашу семью. Я понимаю, насколько это важно для девочки, поскольку сама —

ребенок разведенных родителей.

Самое лучшее, что сделали для меня родители — забота обо мне. Они не старались казаться идеальными, но они меня с обоих сторон поддерживали, и я тянулась к ним.

И то, как сейчас адвокат противоположной стороны пытается оболгать Диму, говоря о том, что мой муж не хочет помогать ребенку, меня очень возмутило.

Быть может, я излишне эмоциональна, просто я очень переживаю за супруга. И это нормально — я его люблю, мы и муж и жена, мы и друзья. Мы с ним два человека, которые заботятся друг о друге.

И когда я читаю, что он плохой человек, меня это возмущает. Дима наоборот хочет общаться с дочерью.

Никто не против. Ангелина была у нас дома, она поладила с Милашкой.

В Турции мы вместе отдыхали, никто не конфликтовал, ребенка не ущемляли. Я даже им с Миланой прически одинаковые делала, косички заплетала. Детки играли, все были счастливы. Поэтому я не понимаю, почему в глазах общественности Дима стал каким-то злодеем в плане воспитания детей. Он никогда не разделял своих детей. Это не та история, что мужчина развелся и его волнуют только дети от любимой женщины.

Дима понимает всю ответственность за старшего ребенка и несет ее. Своевременно выплачивает алименты.

Хотя журналисты с подачи той стороны писали, что Дмитрий не хочет выплачивать алименты, поэтому накопилась большая задолженность.

А на самом деле подвела бухгалтерия, которая отчисляла только алименты, а процент МРОТ рос, не было индексации, и это, видимо, не учли при переводе денег. Но как только выпала возможность, Дима весь этот долг погасил.

Отказаться платить — такого не было. Даже когда у него не было дохода, я ему оказала свою поддержку.

— Почему решили сменить адвоката?

— До этого я особо ничего не комментировала. На то они и судебные разбирательства, чтобы проходить в суде, а не в прессе.

Но сейчас мне пришлось подключиться, поскольку на судебных заседаниях регулярно обсуждались мои заработки на рекламе в Инстаграме в рамках доходов Дмитрия. У нас с мужем один счет, и все, что приходило на этот счет, включая мои доходы от рекламы, адвокат Дмитрия приписал к его заработкам.

Сейчас ни для кого не секрет, что у нас появилась такая специальность, как блогерство. Всем известно, что у популярных блогеров есть определенные привилегии. Например, возможность узнавать мир по бартеру или с хорошей скидкой, потому что блогер по контракту рассказывает о комфорте, который для него предоставляют.

Но причем тут Дмитрий? Речь же шла о моих рекламных доходах...

Также меня возмутило, что были обнародованы какие-то баснословные цифры о доходах Дмитрия. Во-первых, там нет ни слова правды, во-вторых, зачем этот фэйк запускать в прессу, когда миллионы людей из-за пандемии лишились работы и не знают, как им жить. То есть кто-то намеренно вызывает агрессию в адрес нашей семьи. Я порой читаю, мол, младшие дети Тарасова шикуют. Ну где шикуют... Я пользуюсь возможностями своего блога. Например, мне пишет детский тренер: «Я преподаватель по плаванию, могу провести урок за упоминание на вашей странице». Так сейчас делают все популярные блогеры.

Адвокат противоположной стороны делает все, чтобы выставить нас козлами отпущения. Мол, Тарасов при своих доходах хочет платить дочери всего 15 тысяч рублей. Знаете, я бы тоже, наверное, подумала, глядя на эти фэйковые цифры: «Ого, он так много

зарабатывает и так мало отдает своему ребенку». Но это же неправда, слова про «15 тысяч» вырваны из контекста. Дима регулярно выплачивал алименты, и непонятно, как из истца он стал ответчиком.

Был такой момент, когда супруг восстанавливался и доход его приостановился. Но при этом у него были ежемесячные обязанности перед банком и перед старшей дочерью. Никто не против, никто не отказывается помогать. Дети — это святое.

kostenko.94 Моей радости нет предела! Наша Евочка пытается ползти!

И отношения родителей не должны сказываться на благополучии ребенка. Когда у Димы не было возможности платить прежние суммы, он подал иск на временное уменьшение выплаты. Подчеркну — временное! А потом, как и положено по закону, он планировал выплачивать 1\6 от доходов. В итоге суд принял решение, не особо приятное для моих детей. Старшая дочь почему-то будет получать больше других — 1/4 от доходов Дмитрия. Плюс к 1\4 они добавили еще МРОТ из доходов. Повторюсь, они почему-то не Димины доходы учитывали, а мои от рекламы в Инстаграме. То есть я должна и дальше отсылать свои заработки на содержание старшего ребенка Димы. Конечно, меня это возмутило, потому что у меня есть доход, который я не могу тратить, как мне хотелось бы. На своих детей, например. А так получается, что и алименты мы платим из моих денег.

Хотелось бы, чтобы и моим детям что-то от меня перепадало. Я могла бы откладывать.

Я не хочу ни одного ребенка ущемлять, но решение вынесли такое, что ущемили двух моих деток.

Ждем, когда Катя Гордон составит иск с моей стороны. Я не планирую с кем-то воевать, я за то, чтобы все было в рамках закона, чтобы на детей были равные выплаты.