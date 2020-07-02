Минстранс дал понять: о заграничных курортах пока можно лишь мечтать

- Я даже от друзей слышу претензии в духе "когда ты нас выпустишь за границу?". Но Ростуризм не уполномочен запрещать гражданам путешествовать. Моя задача – создать в России такие продукты, настолько развить инфраструктуру, чтобы выбор отдыха в стране был лучшим выбором, - отреагировала на больной вопрос для любителей Антальи, Крита и Майорки глава Ростуризма Зарина Догузова на недавней онлайн-конференции. - Ростуризм не принимает решения об открытии границ. Когда турецкая сторона или другие будут готовы принимать иностранных туристов, мы никаких препятствий создавать этому не будем. Евросоюз, например, пока не включил Россию в число стран, из которых готов принимать туристов.

Действительно: Евросоюз отказался открывать границы для российских туристов с 1 июля. А вот Турция, наоборот, очень настойчиво предлагает возобновить авиасообщение между нашими странами с 15 июля и разрешить российским отпускникам загорать на турецких пляжах.

Однако министр транспорта Евгений Дитрих дал понять - пока об “ол инклюзвах” Антальи можно лишь мечтать:

- Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению. Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно.

Собственно, путешественники этим и занимаются – мечтают. Но, как ни странно, вовсе не о Турции! Точнее, не о ней в первую очередь. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip поделился с “КП” данными опроса о том, в какую страну россияне хотели бы отправиться в первую очередь после возобновления международного авиасообщения.

Страны, по которым больше всего скучают россияне:

Италия 13,75% участников опроса

Испания 9,4%

Португалия 6,3%

Таиланд 6%

Турция 5%

Греция 4,4%

Часто называли также Грузию, США, Японию и Францию. А некоторым отпускникам и вовсе неважно, куда лететь - готовы купить билеты в первую страну, которая примет туристов из России.

- Ряд зарубежных стран постепенно возобновляет туризм - Турция в середине июня открыла границы для въезда, однако регулярных рейсов туда из России пока нет. Мы сохраняем оптимизм и надеемся, что скоро все смогут путешествовать, как прежде, — комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.

Впрочем,пассажиры уже покупают авиабилеты за границу. Пока это не туристы, а те, кто едет на работу, учебу, лечение или по семейным делам. В июне чаще всего бронировали перелеты из России в Молдавию, Армению, Узбекистан, США, Беларусь, Германию, Турцию, Казахстан, Сербию и Киргизию.